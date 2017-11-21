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02:09 (мск), источник: Р-Спорт

Гранквист обошел Ибрагимовича в борьбе за звание футболиста года в Швеции

МОСКВА, 21 ноя — Р-Спорт. Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист опередил нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича в борьбе за звание футболиста года в Швеции, сообщает fogis.se.

Источник: РИА "Новости"

Торжественная церемония вручения наград состоялась в понедельник. Форвард «манкунианцев», который объявил о завершении карьеры в национальной команде после чемпионата Европы-2016, становился обладателем премии десять лет подряд — с 2007 по 2016 год.

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«Я хочу поблагодарить народ Швеции за поддержку, которая была оказана мне и нашей сборной. Вместе мы сыграем на чемпионате мира», — сказал 32-летний защитник, выступающий за «Краснодар» с 2013 года.

В прошлом сезоне Гранквист провел 43 матча за «Краснодар» во всех турнирах, в 2017 году сыграл за национальную команду 9 встреч.

Сборная Швеции по итогам стыковых матчей со сборной Италии забронировала себе место в финальной части чемпионата мира-2018 в России, победив итальянцев со счетом 1−0 по сумме двух игр.

Лучшей футболисткой года в Швеции признана полузащитник «Линчепинга» Косоваре Асллани.

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