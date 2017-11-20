«Реал» зимой намерен приобрести футболиста «Арсенала» Санчеса

«У них есть предложения от других команд»: Чех — о ситуации Санчеса и Озила

Необходимость приобретения Санчеса объясняется проблемами с результативностью у нападающих «Реала» — Криштиану Роналду и Карим Бензема пока забили только по одному голу в текущем чемпионате Испании.