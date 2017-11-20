Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Трех мушкетеров»
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Самые быстрые нокауты в титульных боях за историю (видео)
Панин рассказал о заявлении Поклонской в полицию
Найдена тетрадь, где мать полковника Захарченко считала миллионы
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен0
Лилль1
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Бетис
Футбол. Зарубежный
19.11
Интер2
Аталанта0
Футбол. Зарубежный
19.11
Бордо1
Марсель1
Все события
СМИ: вступившейся за Дюжева Рынске напомнили ее настоящую фамилию
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Четыре российских легкоатлета подвергнуты дисквалификации
Канада хочет взять власть в ИИХФ, почему это плохо для России
Как прошел грандиозный показ Victoria's Secret в Шанхае (фото)
Фото дня: откровенный образ Екатерины Климовой
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Найден неожиданный секрет счастливого брака
В России сократится количество однокомнатных квартир
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
7Мадридское дерби обошлось без забитых мячей
28«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РФПЛ
18:00 (мск), источник: Р-Спорт

«Реал» зимой намерен приобрести футболиста «Арсенала» Санчеса

МОСКВА, 20 ноя — Р-Спорт. Мадридский «Реал» намерен в зимнее трансферное окно усилить линию атаки чилийским футболистом лондонского «Арсенала» Алексисом Санчесом, сообщает As.

Источник: Reuters

По информации издания, совет директоров «Реала» поддержал идею приобретения Санчеса.

Читайте также
«У них есть предложения от других команд»: Чех — о ситуации Санчеса и Озила

Чилийский форвард связан контрактом с «Арсеналом» до окончания нынешнего сезона.

Отмечается, что сумма сделки должна составить 30 миллионов евро.

Необходимость приобретения Санчеса объясняется проблемами с результативностью у нападающих «Реала» — Криштиану Роналду и Карим Бензема пока забили только по одному голу в текущем чемпионате Испании.

Санчес выступает за «Арсенал» с 2014 года, в лондонский клуб он перешел из испанской «Барселоны».

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии
Георгий Джикия продлил контракт со «Спартаком»
Четыре российских легкоатлета подвергнуты дисквалификации
Два игрока ЦСКА получили переломы в игре со «СКА-Хабаровском»
Ефимова снялась с чемпионата России по плаванию на короткой воде
«Сдавали бутылки, чтоб поесть». Трудная судьба воспитанника ЦСКА
Бердыев — не Бесков, ЦСКА — не нытики. Откровения тура РФПЛ
Новости

Чарльз Мэнсон умер в тюрьме

Самая известная жертва секты «Семья», лидером которой был Чарльз Мэнсон, — актриса Шэрон Тэйт, жена кинорежиссера Романа Полански, которая была убита в 1969 году
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
45-летний Андрей Малахов не может определиться с именем для сына Телеведущий организует голосование.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь