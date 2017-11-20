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«Реал» зимой намерен приобрести футболиста «Арсенала» Санчеса
МОСКВА, 20 ноя —
МОСКВА, 20 ноя —
По информации издания, совет директоров «Реала» поддержал идею приобретения Санчеса.
Чилийский форвард связан контрактом с «Арсеналом» до окончания нынешнего сезона.
Отмечается, что сумма сделки должна составить 30 миллионов евро.
Необходимость приобретения Санчеса объясняется проблемами с результативностью у нападающих «Реала» — Криштиану Роналду и Карим Бензема пока забили только по одному голу в текущем чемпионате Испании.
Санчес выступает за «Арсенал» с 2014 года, в лондонский клуб он перешел из испанской «Барселоны».