Экс-футболист «Арсенала» и сборной Франции Себастьен Скиллачи завершил карьеру
МОСКВА, 20 ноя —
МОСКВА, 20 ноя —
Об этом Скиллачи заявил в воскресенье вечером в эфире программы J+1 на французском телеканале Canal+.
Скиллачи начал профессиональную карьеру во французском «Тулоне» в сезоне-1997/98. Впоследствии он выступал за французские «Монако», «Аяччо» и «Лион», испанскую «Севилью», лондонский «Арсенал». В 2013 году защитник вернулся во Францию, где защищал цвета «Бастии».
В октябре 2016 года Скиллачи порвал крестообразные связки правого колена, однако к маю сумел восстановиться. По итогам прошлого сезона «Бастия» покинула лигу 1, и в текущем сезоне защитник уже не играл.
В составе «Лиона» Скиллачи стал двукратным чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны, с «Монако» завоевал Кубок французской лиги и дошел до финала Лиги чемпионов-2003/04, с «Севильей» выиграл Кубок Испании. В активе Скиллачи 21 матч за сборную Франции, в составе которой он сыграл на ЧМ-2010.