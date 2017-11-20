Экс-футболист «Арсенала» и сборной Франции Себастьен Скиллачи завершил карьеру

Источник: AP 2017

Об этом Скиллачи заявил в воскресенье вечером в эфире программы J+1 на французском телеканале Canal+.

Скиллачи начал профессиональную карьеру во французском «Тулоне» в сезоне-1997/98. Впоследствии он выступал за французские «Монако», «Аяччо» и «Лион», испанскую «Севилью», лондонский «Арсенал». В 2013 году защитник вернулся во Францию, где защищал цвета «Бастии».

В октябре 2016 года Скиллачи порвал крестообразные связки правого колена, однако к маю сумел восстановиться. По итогам прошлого сезона «Бастия» покинула лигу 1, и в текущем сезоне защитник уже не играл.