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17:12 (мск), источник: Р-Спорт

Экс-футболист «Арсенала» и сборной Франции Себастьен Скиллачи завершил карьеру

МОСКВА, 20 ноя — Р-Спорт. Защитник Себастьен Скиллачи, известный по выступлениям за лондонский «Арсенал», «Монако» и сборную Франции по футболу, объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 37 лет, сообщает L’Equipe.

Источник: AP 2017

Об этом Скиллачи заявил в воскресенье вечером в эфире программы J+1 на французском телеканале Canal+.

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Скиллачи начал профессиональную карьеру во французском «Тулоне» в сезоне-1997/98. Впоследствии он выступал за французские «Монако», «Аяччо» и «Лион», испанскую «Севилью», лондонский «Арсенал». В 2013 году защитник вернулся во Францию, где защищал цвета «Бастии».

В октябре 2016 года Скиллачи порвал крестообразные связки правого колена, однако к маю сумел восстановиться. По итогам прошлого сезона «Бастия» покинула лигу 1, и в текущем сезоне защитник уже не играл.

В составе «Лиона» Скиллачи стал двукратным чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны, с «Монако» завоевал Кубок французской лиги и дошел до финала Лиги чемпионов-2003/04, с «Севильей» выиграл Кубок Испании. В активе Скиллачи 21 матч за сборную Франции, в составе которой он сыграл на ЧМ-2010.

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