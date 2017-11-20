Защитник «Манчестер Сити» Стоунс пропустит 4−6 недель

Футболист получил травму в матче 12-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (2:0) и был заменён уже на 31-й минуте.

На восстановление Стоунсу потребуется 4−6 недель. Об этом на пресс-конференции в преддверии матча 5-го тура группового этапа ЛЧ с «Фейеноордом» (21 ноября) рассказал главный тренер «МС» Хосеп Гвардиола.