Защитник «Манчестер Сити» Стоунс пропустит 4−6 недель
Стали известны сроки, которые понадобятся для восстановления защитнику «Манчестер Сити» Джону Стоунсу.
Стали известны сроки, которые понадобятся для восстановления защитнику «Манчестер Сити» Джону Стоунсу.
Футболист получил травму в матче 12-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (2:0) и был заменён уже на 31-й минуте.
На восстановление Стоунсу потребуется 4−6 недель. Об этом на
«Джон Стоунс пропустит 4−6 недель. Надеюсь, он вернётся в строй в конце января. Что касается матча, мы вышли в следующий раунд, но всякое бывает. Второй матч проще играть на своём поле — это плюс. Я готовлю игроков к победному матчу. Лига чемпионов — престижный турнир, и мы будем биться за победу», — цитирует Гвардиолу