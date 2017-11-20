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«Бока Хуниорс» потерпел первое поражение в сезоне
«Бока Хуниорс» на своем поле сенсационно проиграл «Расингу» в матче 9-го тура чемпионата Аргентины.
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«Бока Хуниорс» на своем поле сенсационно проиграл «Расингу» в матче 9-го тура чемпионата Аргентины.
Это первое поражение действующего чемпиона в сезоне.
Тем не менее, «Бока Хуниорс» продолжает лидировать в турнирной таблице, а «Расинг» идет на 15-м месте.
Чемпионат Аргентины
Суперлига
9-й тур
«Бока Хуниорс» — «Расинг» — 1:2 (1:1).
Голы: Мартинес, 37 (0:1). Бенедетто, 41 — с пенальти (1:1). Солари, 54 (1:2).