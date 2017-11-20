«Бока Хуниорс» потерпел первое поражение в сезоне

Сегодня на нашей планете живёт 2,2 миллиарда детей. Из них почти 2 миллиарда – в развивающихся странах. Во Всемирный день ребенка делимся тревожными фактами и цифрами о жизни детей во всем мире (по данными ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Всемирного банка и ВОЗ за 2010-2017 гг.).