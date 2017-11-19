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11:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Как побить топ-клуб с позиции силы

Удивительная команда показывает, что есть вещи поважнее схем и тактики.

Источник: Reuters

Представьте себе, что вы — скромный итальянский клуб, который борется за еврокубки. И вот позади час матча, и вы выигрываете у «Ювентуса». Ваши действия?

Наверное, одним из самых популярных ответов станет «отойти в защиту ввосьмером и играть забросами. Двух человек должно хватить, чтобы разогнать контратаку». Но тренер Марко Джампаоло придумал другой вариант. На 70-й минуте «Сампдория» так увлеклась позиционным нападением, что пропустила атаку три в два. Напомню, это скромная команда, которая выигрывает у чемпиона за 20 минут до конца матча.

Это можно назвать самоубийством, но это работает. После провала в защите «Сампа» отвела мяч от ворот, вышла из-под прессинга через мелкий пас, добралась до чужой штрафной, вернулась обратно на свою половину поля, (мяч снова добрался до вратаря), повторила комбинацию и забила гол. Перед голом хозяева сделали 28 точных пасов подряд, потом пауза — нарушение и штрафной удар — потом ещё пять точных пасов подряд.

28 точных передач подряд против проигрывающего «Ювентуса» — это не может быть случайностью. Это стиль. Маленькая команда в Италии играет с топ-клубом с позиции силы. После 28 пасов подряд со стилем уже почти всё ясно, но вот ещё два красивых примера.

Достать за 15 секунд

1. Кьеллини проигрывает Сапате в борьбе за мяч.

2. Асамоа выбивает мяч и обрезается.

3. Асамоа подбирает мяч в штрафной после потери Квальяреллы и пытается сделать вынос. Квальярелла выбивает у него мяч из-под ноги.

4. Бернардески перехватывает подачу Квальяреллы и делает вынос. Мяч срезается.

5. Лихтштайнер проигрывает борьбу Сапате. Гол.

Между пунктами один и пять прошло меньше 15 секунд. За это время хозяева выиграли четыре эпизода у чужих ворот, в которых главную роль играла решительность, готовность идти до конца. Они заперли «Юве» в штрафной, перехватывали мяч за мячом и затолкали его в ворота в лучших традициях Юргена Клоппа. Только без звёзд в составе. Так был открыт счёт — можно подумать, что это «Сампдория» борется с «Наполи» за скудетто и не имеет права проигрывать.

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Не останавливаться

Второй пример. При счёте 2:0 в центре поля назначен штрафной в сторону ворот «Юве». До ворот далековато, но можно навесить. Сколько человек в штрафной? В момент гола — пять.

Добавлю ещё кое-что. Всё-таки Джампаоло не Клопп, в том смысле, что прессинг «Сампы» далеко не такой рискованный. Обычно после потерь на чужой половине поля команда перестраивается в подобие схемы 5−5: половина прессингует соперника, половина садится к воротам. Центр поля? Да ну его. Очень необычно, генуэзцы регулярно выглядят разбитой командой (разорванной на две части), и если бы не огромная работоспособность Торрейры и Баррето, то именно так и было бы. Но, во-первых, эта парочка обладает способностью примчаться к своим воротам как на пожар или убежать к чужим с той же скоростью, отыграв большую фору и в итоге не проиграв позицию. А во-вторых, схема в таком футболе — не главное. Важнее принцип, который для Италии довольно необычен.

Не бояться

Арриго Сакки как-то сказал: «В Италии футбол — игра страха. Молодые сидят в запасе, а старики выходят на поле и жмутся к воротам». В принципе, так и есть. Но из этого правила бывают исключения. «Сампдория» просто не сильна в катеначчо. Два тура назад в гостях у «Интера» генуэзцы тоже вышли играть от себя. Горели 0:3, отыграли два гола и заставили публику на «Джузеппе Меацца» хвататься за сердца от страха.

Главный итальянский закон — если соперник сильнее, отдай ему территорию — нарушен. Закон «Сампдории» звучит так: не отдавай ничего никому. Пять проигранных «Ювентусом» эпизодов за 15 секунд доказывают, что при таком подходе даже у топ-игроков могут трястись колени и сдавать нервы. И это главное чудо в «Сампдории». Ведь тренеров-новаторов в маленьких итальянских командах всегда хватает. Но обычно они борются за выживание. А «Сампдория» борется за Лигу Европы и уже оторвалась от следующей команды («Милана») на семь очков при игре в запасе. Массимо Ферреро в восторге.

Тренера Марко Джампаоло сейчас носят на руках в Италии. Если конкретнее — пытаются занести его в кресло тренера сборной. Будет лучше для всех, если этого не произойдёт. Давление на сборную перемалывало и не таких провинциалов, как Джампаоло. А ему в 50 лет до смешного не хватает опыта: ни в одной команде он до сих пор не сохранял работу главным тренером дольше чем на полтора года. Только сейчас в «Сампдории» он может прервать эту неприятную традицию. Его команду растащат летом (Торрейру, Капрари, Линетти и Феррари точно уведут), но и сейчас в команде решают не личности, а принцип игры. Это не изменится после пары продаж.

Сампдория 3:2
Первый тайм: 0:0
Ювентус
19.11.2017, 17:00 основной раунд: 13-й тур Luigi Ferraris
Главные тренеры
Марко Джампаоло Массимилиано Аллегри
Голы
52′ Дуван Сапата 91
71′ Лукас Торрейра (Г. Рамирес) 34
79′ Джанмарко Феррари (Ф. Квальярелла) 13
9 Гонсало Игуаин 90+1′
10 Пауло Дибала (Дуглас Коста) 90+4′
Составы
Эмилиано Вивиано 2
63′ Джанмарко Феррари 13
Иван Стринич 17
Бартош Берешински 24
Матиас Сильвестре 26
Лукас Торрейра 34
90+1′ Гастон Рамирес 90
Дуван Сапата 91
74′ Эдгар Баррето 8
Валерио Верре 21
28′ Деннис Прат 18
75′ Кароль Линетти 16
54′ 84′ Фабио Квальярелла 27
Джанлука Капрари 9
23 Войчех Щенсны
3 Джорджо Кьеллини
24 Даниэле Ругани 59′
26 Штефан Лихтштайнер
6 Сами Хедира 63′
22 Квадво Асамоа
9 Гонсало Игуаин
17 Марио Манджукич
5 Миралем Пьянич 80′
14 Блэз Матюиди
7 Хуан Куадрадо 72′
11 Дуглас Коста
33 Федерико Бернардески 62′ 14′
10 Пауло Дибала
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 19
5 Удары в створ 4
3 Угловые 4
12 Фолы 15
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Марко Гвида (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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