Как побить топ-клуб с позиции силы
Удивительная команда показывает, что есть вещи поважнее схем и тактики.
Удивительная команда показывает, что есть вещи поважнее схем и тактики.
Представьте себе, что вы — скромный итальянский клуб, который борется за еврокубки. И вот позади час матча, и вы выигрываете у «Ювентуса». Ваши действия?
Наверное, одним из самых популярных ответов станет «отойти в защиту ввосьмером и играть забросами. Двух человек должно хватить, чтобы разогнать контратаку». Но тренер Марко Джампаоло придумал другой вариант. На 70-й минуте «Сампдория» так увлеклась позиционным нападением, что пропустила атаку три в два. Напомню, это скромная команда, которая выигрывает у чемпиона за 20 минут до конца матча.
Это можно назвать самоубийством, но это работает. После провала в защите «Сампа» отвела мяч от ворот, вышла
28 точных передач подряд против проигрывающего «Ювентуса» — это не может быть случайностью. Это стиль. Маленькая команда в Италии играет с
Достать за 15 секунд
1. Кьеллини проигрывает Сапате в борьбе за мяч.
2. Асамоа выбивает мяч и обрезается.
3. Асамоа подбирает мяч в штрафной после потери Квальяреллы и пытается сделать вынос. Квальярелла выбивает у него мяч
4. Бернардески перехватывает подачу Квальяреллы и делает вынос. Мяч срезается.
5. Лихтштайнер проигрывает борьбу Сапате. Гол.
Между пунктами один и пять прошло меньше 15 секунд. За это время хозяева выиграли четыре эпизода у чужих ворот, в которых главную роль играла решительность, готовность идти до конца. Они заперли «Юве» в штрафной, перехватывали мяч за мячом и затолкали его в ворота в лучших традициях Юргена Клоппа. Только без звёзд в составе. Так был открыт счёт — можно подумать, что это «Сампдория» борется с «Наполи» за скудетто и не имеет права проигрывать.
Не останавливаться
Второй пример. При счёте 2:0 в центре поля назначен штрафной в сторону ворот «Юве». До ворот далековато, но можно навесить. Сколько человек в штрафной? В момент гола — пять.
Добавлю ещё
Не бояться
Арриго Сакки
Главный итальянский закон — если соперник сильнее, отдай ему территорию — нарушен. Закон «Сампдории» звучит так: не отдавай ничего никому. Пять проигранных «Ювентусом» эпизодов за 15 секунд доказывают, что при таком подходе даже у
Тренера Марко Джампаоло сейчас носят на руках в Италии. Если конкретнее — пытаются занести его в кресло тренера сборной. Будет лучше для всех, если этого не произойдёт. Давление на сборную перемалывало и не таких провинциалов, как Джампаоло. А ему в 50 лет до смешного не хватает опыта: ни в одной команде он до сих пор не сохранял работу главным тренером дольше чем на полтора года. Только сейчас в «Сампдории» он может прервать эту неприятную традицию. Его команду растащат летом (Торрейру, Капрари, Линетти и Феррари точно уведут), но и сейчас в команде решают не личности, а принцип игры. Это не изменится после пары продаж.
|Марко Джампаоло
|Массимилиано Аллегри
|
|
|
|
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|19
|5
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Марко Гвида (Италия)