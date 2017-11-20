Антонио Конте: Матч против «Ромы», в первую очередь, проиграл именно я

Источник: Советский спорт

В частности, итальянский специалист рассказал о проблемах лондонского клуба, а также отметил, что тренерский штаб работает над новой системой игры.

«В этом сезоне нам придется многое поменять. Мы должны найти баланс между обороной и атакой. Надеюсь, у нас это получится.

К сожалению, мы столкнулись с большим количеством проблем. Особенно это касается травмированных. К тому же, мне не нравилось состояние Азара. То же самое касается Мораты, который проводит первый сезон с таким количеством игрового времени.

Ко всему прочему, Канте до сих пор не вышел на прежний уровень игры, а вы прекрасно знаете, насколько он важен для «Челси», — отметил рулевой «синих».

В последнее время ходят слухи, что Эден Азар является главной трансферной целью мадридского «Реала». Конте в очередной раз отметил роль бельгийского хавбека, а также заявил, что Сеск Фабрегас, который не пользовался его доверием, обрел совсем другую роль.

«Разумеется, Азар — важный игрок для нашей команды. Но у нас есть еще и Фабрегас, благодаря которому мы великолепно контролируем мяч. Это очень креативный полузащитник.

Сейчас мы пытаемся многое поменять с тактической точки зрения. Когда твоя команда упускает столько шансов для взятия ворот, это значит, что игроки теряют уверенность в себе. Будем работать.

На данный момент «Челси» занимает 2-е место в группе С и имеет неплохие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Конте считает, что победа над «Карабахом» решит вопрос выхода в следующую стадию.

«Если нам удастся победить, то мы выйдем в плей-офф. Я хочу быть честным, поэтому скажу, что нынешний состав всегда хотел победить. Они боролись в каждом матче, но я не могу сказать подобное об игре против “Ромы”. Эту встречу, в первую очередь, проиграл я, поэтому вся ответственность за разгром в Риме лежит именно на мне», — заявил тренер.

Напоследок рулевой лондонского клуба оценил главного тренера «Вест Бромвича», отметив, что не удивлен победой своей команды.

«Я считаю, что Тони Пьюлис — хороший тренер. У него большой опыт, и противостоять его команде всегда непросто.

Эта игра стала легкой, потому что «Челси» сконцентрировался на победе и хотел увезти три очка. С первой минуты мы показали характер и проявили волю.