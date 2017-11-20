Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Старридж в январе может покинуть «Ливерпуль»
Нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж может покинуть команду с открытием трансферного окна.
Нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж может покинуть команду с открытием трансферного окна.
Футболист недоволен малым количеством игрового времени и хочет сменить клуб, чтобы чаще играть и сохранить шанс на поездку на чемпионат мира 2018 года.
Mirror сообщает, что в январе прошлого года «Ливерпуль» отказался отдавать Старриджа в аренду в «ПСЖ», но грядущей зимой может пойти на встречу игроку. При этом сам Старридж надеется, что руководство назовёт реалистичную цену, которая не отпугнёт потенциальных покупателей.
В текущем сезоне английской