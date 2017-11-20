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08:48 (мск), источник: Sports.kz

Вячеслав Грозный: Еще могу вернуться в Казахстан

Уже бывший главный тренер павлодарского «Иртыша» Вячеслав Грозный в интервью MatchDay.ua рассказал об отъезде из Казахстана, разговоре с владельцами клуба и возможном возвращении в эту страну.

— Вячеслав Викторович, расскажите о своей ситуации с «Иртышем», который завершил с вами сотрудничество по окончании сезона в Казахстане?
— В августе президент «Иртыша» Расул Уразгулов лично пригласил меня тренировать павлодарскую команду, потому что им нужен был наставник. Я заменил болгарского тренера Димитара Димитрова, который отправился на родину, чтобы возглавить «Лудогорец». Передо мной поставили задачу выйти в еврокубки.

Я подошел клубу по критериям, которые у них были. Они искали опытного квалифицированного специалиста, владеющего русским языком и имеющего опыт работы в Казахстане. В итоге губернатор, он же аким, Павлодарской области Булат Бакауов принял решение по мне и утвердил на должность главного тренера. По работе у нас с ним получилась взаимная поддержка. Мы сразу договорились, что я вместе со штабом работаю до конца сезона, а затем принимаем совместное решение.

По окончании чемпионата мы с руководством договорились о встрече. Больше часа общались, говорили о прошедшем сезоне. Аким поблагодарил нас за выход в еврокубки и сказал, что, естественно, мы еще свяжемся. И я скажу, что он не против дальнейшего сотрудничества. В «Иртыше» главного тренера утверждает аким области.

Я был приглашен на завершающую стадию чемпионата. В высшей лиге Казахстана, где 12 команд, проводят чемпионат в три круга, то есть это 33 матча. Мне нравится такая система.

— А сейчас вы где?
— Я уже неделю в Украине. 15 ноября у меня закончился контракт, и руководство клуба имеет право рассматривать разные варианты. Они подбирают ряд тренеров. Если у меня с акимом будет разговор, и мы придем к общему знаменателю, то я продолжу работать в «Иртыше». Так как команда должна играть в еврокубках и бороться за еврокубковые места, я прошу от руководства клуба следующее: главный тренер решает, каких игроков отпускать, а каких приглашать. Я никогда не вмешиваюсь в клубную работу, но я прошу, чтобы в моей команде футболисты брались под меня. Я футбол вижу по-другому, я хочу, чтобы мои команды играли в атакующий футбол. Мне нужны игроки с передачами и забивной форвард. Если мы с акимом найдем точки соприкосновения в этом вопросе, возможно, я останусь в «Иртыше».

— Сейчас вам поступают предложения?
— Сейчас я имею право рассматривать варианты. Не делал этого из человеческой политкорректности. Было непросто с «Иртышом», так как не я подбирал футболистов. Я требовал от футболистов то, к чему они не привыкли.

— Например?
— Даже наш украинский футболист, кстати, отличный игрок — Владислав Огиря, поначалу с трудом подстраивался под мои требования. Раньше он должен был отбирать мяч в центре поля и отдавать его назад. В моей команде он должен отбирать мяч и отдавать пас вперед, примерно как Пирло. Он должен играть вперед. Я хочу играть авантюрно и создавать много моментов.

У болгарина Димитара Димитрова важна организация оборонительных действий, как и у Курбана Бердыева. Димитров играл в пять защитников, четыре полузащитника и быстрого нападающего. Многие команды с «Иртышом» не могли играть первым номером, кроме «Астаны» и «Кайрата». Я другой тренер, не зря я работал в «Спартаке», «Левски» и других клубах с атакующей философией. Мои команды играют как лондонский «Арсенал». Да, могут пропустить, но у нас постоянно моменты и мы забиваем тоже.

— Чем сейчас будете заниматься в Украине?
— Мало кто знает, что я в Украине. Мне надо с родными и близкими людьми пообщаться. Буду также читать лекции ребятам, которые собираются получать тренерские лицензии. Буду ждать звонка из Казахстана. Но если вдруг у меня появится какой-то вариант, я позвоню акиму и сообщу об этом.

— Когда прояснится ситуация с «Иртышом»?
— В марте в Казахстане начинается чемпионат. В ноябре и декабре игроки отдыхают. Может, во второй половине декабря что-то прояснится. В этот период в Казахстане я уже просматривал футболистов, когда работал в «Тоболе».

Самое главное, что есть результат. Мы, украинские тренеры, не подвели. Иностранные тренеры должны работать сильнее местных. Для меня, украинского специалиста, приятно, что мы держим марку.

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