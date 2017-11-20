Вячеслав Грозный: Еще могу вернуться в Казахстан
Уже бывший главный тренер павлодарского «Иртыша» Вячеслав Грозный в интервью MatchDay.ua рассказал об отъезде из Казахстана, разговоре с владельцами клуба и возможном возвращении в эту страну.
Уже бывший главный тренер павлодарского «Иртыша» Вячеслав Грозный в интервью MatchDay.ua рассказал об отъезде из Казахстана, разговоре с владельцами клуба и возможном возвращении в эту страну.
— Вячеслав Викторович, расскажите о своей ситуации с «Иртышем», который завершил с вами сотрудничество по окончании сезона в Казахстане?
— В августе президент «Иртыша» Расул Уразгулов лично пригласил меня тренировать павлодарскую команду, потому что им нужен был наставник. Я заменил болгарского тренера Димитара Димитрова, который отправился на родину, чтобы возглавить «Лудогорец». Передо мной поставили задачу выйти в еврокубки.
Я подошел клубу по критериям, которые у них были. Они искали опытного квалифицированного специалиста, владеющего русским языком и имеющего опыт работы в Казахстане. В итоге губернатор, он же аким, Павлодарской области Булат Бакауов принял решение по мне и утвердил на должность главного тренера. По работе у нас с ним получилась взаимная поддержка. Мы сразу договорились, что я вместе со штабом работаю до конца сезона, а затем принимаем совместное решение.
По окончании чемпионата мы с руководством договорились о встрече. Больше часа общались, говорили о прошедшем сезоне. Аким поблагодарил нас за выход в еврокубки и сказал, что, естественно, мы еще свяжемся. И я скажу, что он не против дальнейшего сотрудничества. В «Иртыше» главного тренера утверждает аким области.
Я был приглашен на завершающую стадию чемпионата. В высшей лиге Казахстана, где 12 команд, проводят чемпионат в три круга, то есть это 33 матча. Мне нравится такая система.
— А сейчас вы где?
— Я уже неделю в Украине. 15 ноября у меня закончился контракт, и руководство клуба имеет право рассматривать разные варианты. Они подбирают ряд тренеров. Если у меня с акимом будет разговор, и мы придем к общему знаменателю, то я продолжу работать в «Иртыше». Так как команда должна играть в еврокубках и бороться за еврокубковые места, я прошу от руководства клуба следующее: главный тренер решает, каких игроков отпускать, а каких приглашать. Я никогда не вмешиваюсь в клубную работу, но я прошу, чтобы в моей команде футболисты брались под меня. Я футбол вижу
— Сейчас вам поступают предложения?
— Сейчас я имею право рассматривать варианты. Не делал этого из человеческой политкорректности. Было непросто с «Иртышом», так как не я подбирал футболистов. Я требовал от футболистов то, к чему они не привыкли.
— Например?
— Даже наш украинский футболист, кстати, отличный игрок — Владислав Огиря, поначалу с трудом подстраивался под мои требования. Раньше он должен был отбирать мяч в центре поля и отдавать его назад. В моей команде он должен отбирать мяч и отдавать пас вперед, примерно как Пирло. Он должен играть вперед. Я хочу играть авантюрно и создавать много моментов.
У болгарина Димитара Димитрова важна организация оборонительных действий, как и у Курбана Бердыева. Димитров играл в пять защитников, четыре полузащитника и быстрого нападающего. Многие команды с «Иртышом» не могли играть первым номером, кроме «Астаны» и «Кайрата». Я другой тренер, не зря я работал в «Спартаке», «Левски» и других клубах с атакующей философией. Мои команды играют как лондонский «Арсенал». Да, могут пропустить, но у нас постоянно моменты и мы забиваем тоже.
— Чем сейчас будете заниматься в Украине?
— Мало кто знает, что я в Украине. Мне надо с родными и близкими людьми пообщаться. Буду также читать лекции ребятам, которые собираются получать тренерские лицензии. Буду ждать звонка из Казахстана. Но если вдруг у меня появится
— Когда прояснится ситуация с «Иртышом»?
— В марте в Казахстане начинается чемпионат. В ноябре и декабре игроки отдыхают. Может, во второй половине декабря
Самое главное, что есть результат. Мы, украинские тренеры, не подвели. Иностранные тренеры должны работать сильнее местных. Для меня, украинского специалиста, приятно, что мы держим марку.