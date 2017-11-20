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01:30 (мск), источник: Р-Спорт

Президент «Реала» Перес предложит пост тренера Леву, если Зидан не завоюет титул

МОСКВА, 20 ноя — Р-Спорт. Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес предложит пост главного тренера футбольного клуба нынешнему рулевому сборной Германии Йоахиму Леву, если команда под руководством Зинедина Зидана в текущем сезоне не сумеет завоевать ни одного титула, утверждает Don Balon.

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, Перес продолжает доверять французскому специалисту, который привел «Королевский клуб» к двум подряд победам в Лиге чемпионов, но хочет иметь план «Б» на случай, если ситуация ухудшится.

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Как отмечается в материале, фамилия Лева будет на первом месте в списке возможных преемников Зидана. Перес уже вступил в переговоры с окружением 57-летнего немецкого тренера, сообщает Don Balon.

Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года, под его началом бундестим победила на чемпионате мира-2014, стала третьей на мундиале-2010, вышла в финал чемпионата Европы-2008, выиграла Кубок конфедераций-2017 в России.

«Реал» после 12 матчей чемпионата Испании занимает третье место в турнирной таблице, на 10 очков отставая от лидирующей «Барселоны». В Лиге чемпионов команда после четырех туров группового этапа идет второй в квартете H с 7 очками, где лидирует лондонский «Тоттенхэм» (10).

Зидан был назначен главным тренером «Реала» в 2016 году. В прошлом сезоне мадридцы выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Суперкубок Испании.

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