СМИ отправляет в «Астану» нападающего «Вардара» и сборной Армении
По информации сайта Sport.com.mk, форвард македонского «Вардара» и сборной Армении Тигран Барсегян может продолжить карьеру в «Астане», сообщает Sports.kz.
По информации сайта Sport.com.mk, форвард македонского «Вардара» и сборной Армении Тигран Барсегян может продолжить карьеру в «Астане», сообщает Sports.kz.
«Чемпион Казахстана давно просматривал бомбардира «Вардара» и может подписать его в зимнее трансферное окно.
Разумеется, это предстоит решить руководству клуба, потому что у Барсегяна есть действующий контракт с «красно-черными». Несколько дней назад Тигран не только сыграл в старте в товарищеском матче за сборную Армении против Беларуси (4:1), но и был одним из лучших на поле — он отметился голевой передачей", — пишет македонский сайт.
В этом сезоне Барсегян провел 22 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач. На протяжении карьеры Тигран выступал за армянские «Бананц», «Гандзасар», «Мику», после чего перешел в «Вардар». Также он провел 11 матчей за национальную сборную Армении — на его счету 1 гол и 3 ассистентских балла.