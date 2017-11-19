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23:23 (мск), источник: Sports.kz

СМИ отправляет в «Астану» нападающего «Вардара» и сборной Армении

По информации сайта Sport.com.mk, форвард македонского «Вардара» и сборной Армении Тигран Барсегян может продолжить карьеру в «Астане», сообщает Sports.kz.

«Чемпион Казахстана давно просматривал бомбардира «Вардара» и может подписать его в зимнее трансферное окно.

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Разумеется, это предстоит решить руководству клуба, потому что у Барсегяна есть действующий контракт с «красно-черными». Несколько дней назад Тигран не только сыграл в старте в товарищеском матче за сборную Армении против Беларуси (4:1), но и был одним из лучших на поле — он отметился голевой передачей", — пишет македонский сайт.

В этом сезоне Барсегян провел 22 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач. На протяжении карьеры Тигран выступал за армянские «Бананц», «Гандзасар», «Мику», после чего перешел в «Вардар». Также он провел 11 матчей за национальную сборную Армении — на его счету 1 гол и 3 ассистентских балла.

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