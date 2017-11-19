СМИ отправляет в «Астану» нападающего «Вардара» и сборной Армении

Разумеется, это предстоит решить руководству клуба, потому что у Барсегяна есть действующий контракт с «красно-черными». Несколько дней назад Тигран не только сыграл в старте в товарищеском матче за сборную Армении против Беларуси (4:1), но и был одним из лучших на поле — он отметился голевой передачей", — пишет македонский сайт.



В этом сезоне Барсегян провел 22 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач. На протяжении карьеры Тигран выступал за армянские «Бананц», «Гандзасар», «Мику», после чего перешел в «Вардар». Также он провел 11 матчей за национальную сборную Армении — на его счету 1 гол и 3 ассистентских балла.