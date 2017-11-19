Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Лас-Пальмас» потерпел восьмое поражение подряд в Примере, уступив «Леванте»
МОСКВА, 19 ноя —
МОСКВА, 19 ноя —
Игра, прошедшая в воскресенье в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Отличились Шейк Дукуре (71-я минута) и Жасон (79).
«Леванте» с 15 очками занимает 12-е место в Примере. «Лас-Пальмас», потерпевший восьмое поражение подряд, с 6 баллами замыкает турнирную таблицу, располагаясь на 20-й позиции.
|Лас-Пальмас
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0:2
Первый тайм: 0:0
|Леванте
|Айестаран Пако
|Хуан Муньис
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|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|23
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес (Испания)