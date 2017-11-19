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23:11 (мск), источник: Р-Спорт

«Лас-Пальмас» потерпел восьмое поражение подряд в Примере, уступив «Леванте»

МОСКВА, 19 ноя — Р-Спорт. Футболисты «Лас-Пальмаса» проиграли «Леванте» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Испании.

Источник: AP 2017

Игра, прошедшая в воскресенье в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Отличились Шейк Дукуре (71-я минута) и Жасон (79).

«Леванте» с 15 очками занимает 12-е место в Примере. «Лас-Пальмас», потерпевший восьмое поражение подряд, с 6 баллами замыкает турнирную таблицу, располагаясь на 20-й позиции.

Лас-Пальмас 0:2
Первый тайм: 0:0
Леванте
19.11.2017, 20:30 основной раунд: 12-й тур Gran Canaria
Главные тренеры
Айестаран Пако Хуан Муньис
Голы
5 Шейк Дукуре (Тоньо) 71′
23 Давид Ремесейро Хасон (Энес Унал) 79′
Составы
Рауль Лисоайн 1
Давид Симон 2
57′ Маурисио Лемос 3
Ксимо Наварро 22
Дани Кастельяно 23
Висенте Гомес 4
Хонатан Вьера 21
Виктор Мачин Перес Витоло 20
Тана 24
77′ Хави Кастельяно 18
Альберто Аквилани 25
77′ Хонатан Кальери 9
Лоик Реми 7
13 Паредес Ойер Оласабаль 78′
3 Тоньо 81′
6 Хосе Мануэль Чема
26 Шак Мур
5 Шейк Дукуре
24 Хосе Кампанья 18′
12 Энес Унал
23 Давид Ремесейро Хасон
15 Серхио Постиго 52′
4 Суарес Пьер Робер
10 Энис Барди 87′
18 Эрик Кабако
11 Хосе Луис Моралес 90′ 89′
7 Санчес Самуэль Гарсия
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 6
3 Угловые 5
9 Фолы 23
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Марио Мелеро Лопес (Испания)
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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