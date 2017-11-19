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22:31 (мск), источник: Р-Спорт

Булыкин в рамках программы обучения УЕФА изучит организацию работы в ПСЖ

МОСКВА, 19 ноя — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил корреспонденту агентства «Р-Спорт», что находится под большим впечатлением от первой недели обучения по программе MIP, организованной УЕФА, и на второй неделе курса будет изучать, как организована работа во французском «Пари Сен-Жермен».

Источник: РИА "Новости"

Программа MIP, организованная УЕФА, в частности предназначена для обучения бывших игроков мирового уровня менеджменту и маркетингу в мире футбола.

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«Впечатления самые лучшие. Когда приходят такие высокопоставленные спикеры из МОК, международных федераций по другим видам спорта — волейбола, баскетбола, когда рядом с тобой находятся легенды мирового футбола, это добавляет престижа, и обстановка в штаб квартире УЕФА в Ньоне особенная. Первая неделя обучения проходила в Швейцарии, вторая будет в Париже, где (спортивный директор «ПСЖ») Максвелл покажет нам, как все обустроено в «ПСЖ», — сказал Булыкин по телефону.

Программа УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту состоит из семи модулей, каждый из которых длится неделю и посвящен разным аспектам футбольного управления и административной работы. Курс реализуется центром по вопросам спортивного права и экономики университета Лиможа и лондонским спортивным бизнес-центром Бирбека. Участие в разработке учебной программы также принимали Ассоциация европейских клубов и европейское отделение союза профессиональных футболистов FIFPro.

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