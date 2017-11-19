Булыкин в рамках программы обучения УЕФА изучит организацию работы в ПСЖ

«Впечатления самые лучшие. Когда приходят такие высокопоставленные спикеры из МОК, международных федераций по другим видам спорта — волейбола, баскетбола, когда рядом с тобой находятся легенды мирового футбола, это добавляет престижа, и обстановка в штаб квартире УЕФА в Ньоне особенная. Первая неделя обучения проходила в Швейцарии, вторая будет в Париже, где (спортивный директор «ПСЖ») Максвелл покажет нам, как все обустроено в «ПСЖ», — сказал Булыкин по телефону.