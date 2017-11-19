Булыкин в рамках программы обучения УЕФА изучит организацию работы в ПСЖ
МОСКВА, 19 ноя —
МОСКВА, 19 ноя —
Программа MIP, организованная УЕФА, в частности предназначена для обучения бывших игроков мирового уровня менеджменту и маркетингу в мире футбола.
«Впечатления самые лучшие. Когда приходят такие высокопоставленные спикеры из МОК, международных федераций по другим видам спорта — волейбола, баскетбола, когда рядом с тобой находятся легенды мирового футбола, это добавляет престижа, и обстановка в штаб квартире УЕФА в Ньоне особенная. Первая неделя обучения проходила в Швейцарии, вторая будет в Париже, где (спортивный директор «ПСЖ») Максвелл покажет нам, как все обустроено в «ПСЖ», — сказал Булыкин по телефону.
Программа УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту состоит из семи модулей, каждый из которых длится неделю и посвящен разным аспектам футбольного управления и административной работы. Курс реализуется центром по вопросам спортивного права и экономики университета Лиможа и лондонским спортивным