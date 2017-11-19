Национальная хоккейная лига назвала топ-10 лучших голов недели.
Соперник ФК «Зенит» в Лиге Европы «Вардар» победил «Пелистер» в чемпионате Македонии
МОСКВА, 19 ноя —
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МОСКВА, 19 ноя —
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Скопье, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 65-й минуте забил Висар Муслиу.
«Вардар» с 29 очками после 14 игр занимает второе место в чемпионате, отставая на 11 баллов от лидера — «Шкендии», которая провела на два матча больше.
«Вардар» является соперником