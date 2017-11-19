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22:28 (мск), источник: Р-Спорт

Соперник ФК «Зенит» в Лиге Европы «Вардар» победил «Пелистер» в чемпионате Македонии

МОСКВА, 19 ноя — Р-Спорт. Футболисты «Вардара» обыграли «Пелистер» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Македонии.

Источник: AFP 2017

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Скопье, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 65-й минуте забил Висар Муслиу.

«Вардар» с 29 очками после 14 игр занимает второе место в чемпионате, отставая на 11 баллов от лидера — «Шкендии», которая провела на два матча больше.

«Вардар» является соперником санкт-петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы. В первом матче команд из квартета L в Скопье 14 сентября российский клуб одержал крупную победу со счетом 5:0. Ответная игра состоится 23 ноября в Санкт-Петербурге.

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