Национальная хоккейная лига назвала топ-10 лучших голов недели.
Хет-трик Крузе помог «Вердеру» разгромить «Ганновер» в чемпионате Германии по футболу
МОСКВА, 19 ноя —
МОСКВА, 19 ноя —
Игра, прошедшая в воскресенье в Бремене, закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей
«Вердер», одержавший первую победу в чемпионате, с восемью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Ганновер» с 18 баллами располагается на восьмой позиции.
|Вердер
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4:0
Первый тайм: 1:0
|Ганновер-96
|Флориан Кохфельдт
|Андре Брайтенрайтер
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Беньямин Кортус (Германия)