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22:15 (мск), источник: Р-Спорт

Хет-трик Крузе помог «Вердеру» разгромить «Ганновер» в чемпионате Германии по футболу

МОСКВА, 19 ноя — Р-Спорт. Футболисты «Вердера» разгромили «Ганновер» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии.

Источник: AP 2017

Игра, прошедшая в воскресенье в Бремене, закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Макс Крузе (55, 59 и 78-я минуты), еще один мяч забил Фин Бартельс (39-я).

«Вердер», одержавший первую победу в чемпионате, с восемью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Ганновер» с 18 баллами располагается на восьмой позиции.

Вердер 4:0
Первый тайм: 1:0
Ганновер-96
19.11.2017, 20:00 основной раунд: 12-й тур Weserstadion Platz
Главные тренеры
Флориан Кохфельдт Андре Брайтенрайтер
Голы
39′ Фин Бартельс (М. Крузе) 22
55′ Макс Крузе (Ф. Баргфреде) 10
59′ Макс Крузе (Ф. Бартельс) 10
78′ Макс Крузе (Ф. Бартельс) 10
Составы
Иржи Павленка 1
Людвиг Аугустинссон 5
Милош Велькович 13
Никлас Мойсандер 18
Теодор Гебреселассие 23
Томас Делэйни 6
Максимилиан Эггештайн 35
Фин Бартельс 22
82′ Златко Юнузович 16
Исак Бельфодиль 29
71′ Филипп Баргфреде 44
Жером Гондорф 8
88′ Макс Крузе 10
Флориан Кайнц 7
23 Михаэль Эссер
3 Миико Альборнос
19 Флориан Хюбнер 81′
20 Салиф Сане
25 Оливер Зорг
6 Марвин Бакалорц
11 Феликс Клаус
27 Пирмин Швеглер
10 Себастьян Майер 58′
13 Илас Бебу
9 Кристиан Жонатас 74′
8 Мануэль Шмидебах
14 Мартин Харник 74′
24 Никлас Фюллкруг
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 7
3 Угловые 2
15 Фолы 17
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Беньямин Кортус (Германия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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