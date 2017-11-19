Национальная хоккейная лига назвала топ-10 лучших голов недели.
Футболисты «Лиона» и «Монпелье» не выявили победителя в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 19 ноя —
МОСКВА, 19 ноя —
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Лионе, завершилась со счетом 0:0.
Лионцы с 26 очками занимают третье место в турнирной таблицы Лиги 1, а «Монпелье» с 17 баллами идет восьмым.
|Брюно Женезьо
|Мишель Дер Закарян
|
|
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|2
|9
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Карим Абед (Франция)