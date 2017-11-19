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21:26 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Лиона» и «Монпелье» не выявили победителя в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 19 ноя — Р-Спорт. «Лион» и «Монпелье» разошлись миром в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.

Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Лионе, завершилась со счетом 0:0.

Лионцы с 26 очками занимают третье место в турнирной таблицы Лиги 1, а «Монпелье» с 17 баллами идет восьмым.

Лион 0:0
Первый тайм: 0:0
Монпелье
19.11.2017, 19:00 основной раунд: 13-й тур Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Брюно Женезьо Мишель Дер Закарян
Составы
Антони Лопеш 1
Муктар Диакаби 5
Антониу Марселу 6
23′ Кенни Тете 23
Уссем Ауа 8
Мемфис Депай 11
Люка Тузар 29
Мариано Диас 9
74′ Ферлан Менди 22
Фернанду де Оливейра Марсал 20
73′ Танги Ндомбеле 28
Амин Гуири 19
61′ Максвел Гнали Корне 27
77′ Бертран Траоре 10
40 Бенжамен Леконт
2 Рубен Агилар
4 Виторину Илтон
5 Педру Мендеш
23 Норди Мукьеле
6 Саломон Самбия
7 Поль-Бастьен Лан
27 Факундо Пирис 5′
24 Жером Руссийон 73′
31 Николя Козза
14 Джованни Сьо 73′
18 Исаак Мбенза
29 Казимир Нинга 84′
28 Стефан Сессеньон
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 15
3 Удары в створ 2
9 Угловые 6
11 Фолы 9
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Карим Абед (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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