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21:25 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Вест Хэма» проиграли «Уотфорду» в первом матче под руководством Мойеса

МОСКВА, 19 ноя — Р-Спорт. Футболисты «Вест Хэм Юнайтед» проиграли на выезде «Уотфорду» в матче 12-го тура чемпионата Англии, который стал первым для Дэвида Мойеса на посту главного тренера «молотобойцев».

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Уилл Хьюз (11-я минута) и Ришарлисон (64).

«Уотфорд» набрал 18 очков и поднялся на восьмое место в таблице английской премьер-лиги. «Вест Хэм» не может победить на протяжении последних пяти матчей (3 поражения, 2 ничьих) и с девятью очками занимает 18-е место в таблице.

Мойес возглавил «Вест Хэм» во время ноябрьской паузы на матчи сборных, сменив у руля команды хорвата Славена Билича.

Уотфорд 2:0
Первый тайм: 1:0
Вест Хэм Юнайтед
19.11.2017, 19:00 основной раунд: 12-й тур Vicarage Road
Главные тренеры
Силва Марку Дэвид Мойес
Голы
11′ Уилл Хьюз (А. Грэй) 19
64′ Ришарлисон (У. Хьюз) 11
Составы
Эурелиу Гомес 1
29′ Мигель Бритос 3
Эдриан Мариаппа 6
Марвин Зегелар 22
Кристиан Кабаселе 27
Том Клеверли 8
Абдулай Дукуре 16
Ришарлисон 11
87′ Кико Фемения 21
Хосе Холевас 25
84′ Уилл Хьюз 19
Роберто Перейра 37
90′ Андре Грэй 18
Андре Каррильо 28
25 Джо Харт
2 Уинстон Рид
3 Аарон Крессуэлл
5 Пабло Сабалета
21 Анджело Огбонна
8 Шейку Куяте
10 Мануэль Ланцини
14 Педро Обианг 41′
16 Марк Нобл 83′
7 Марко Арнаутович 74′ 35′
26 Артур Масуаку
9 Энди Кэрролл 65′ 28′
15 Диафра Сако
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 6
3 Угловые 1
13 Фолы 10
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вест Хэм Юнайтед
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