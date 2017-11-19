Национальная хоккейная лига назвала топ-10 лучших голов недели.
Футболисты «Вест Хэма» проиграли «Уотфорду» в первом матче под руководством Мойеса
МОСКВА, 19 ноя —
МОСКВА, 19 ноя —
Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Уилл Хьюз (11-я минута) и Ришарлисон (64).
«Уотфорд» набрал 18 очков и поднялся на восьмое место в таблице английской
Мойес возглавил «Вест Хэм» во время ноябрьской паузы на матчи сборных, сменив у руля команды хорвата Славена Билича.
|Уотфорд
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2:0
Первый тайм: 1:0
|Вест Хэм Юнайтед
|Силва Марку
|Дэвид Мойес
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|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)