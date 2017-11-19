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21:05 (мск), источник: Р-Спорт

«Валенсия» продлила победную серию в чемпионате Испании по футболу до 8 матчей

МОСКВА, 19 ноя — Р-Спорт. «Валенсия» продлила победную серию в чемпионате Испании по футболу до восьми матчей, нанеся поражение «Эспаньолу» в 12-м туре.

Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в Барселоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Жоффре Кондогбья (67-я минута) и Сантьяго Мина (83).

Не знающая поражений в текущем чемпионате «Валенсия» с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице, на 4 балла отставая от лидирующей «Барселоны», «Эспаньол» (13) идет 13-м.

Эспаньол 0:2
Первый тайм: 0:0
Валенсия
19.11.2017, 18:15 основной раунд: 12-й тур RCDE Stadium(Power8 Stadium)
Главные тренеры
Санчес Флорес Кике Марселино Гарсия Тораль
Голы
16 Жоффре Кондогбья 67′
22 Санти Мина 83′
Составы
Пау Лопес 1
Аарон Кариколь 3
Эдиналду Гомес Налду 5
Сильва Давид Лопес 15
Мата Виктор Санчес 4
Хави Фуэго 18
Серхи Дардер 25
Херард Морено 7
де ла Фуэнте Серхио Гарсия 9
15′ Каррилью Леу Баптистан 11
Хосе Мануэль Хурадо 10
73′ Пабло Пьятти 19
Эрнан Перес 17
13 Норберту Мурара Нету
5 Габриэл Паулиста
14 Хосе Гайя
21 Мартин Монтойя 49′
10 Даниэль Парехо
16 Жоффре Кондогбья
19 Морено Родриго
22 Санти Мина
4 Джейсон Мурильо 66′ 29′
24 Эсекиэль Гарай
26 Тони Лато 60′ 49′
7 Гонсалу Гедеш
11 Андреас Перейра 80′ 78′
18 Карлос Солер
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 4
3 Угловые 4
11 Фолы 17
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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