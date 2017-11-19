Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Валенсия» продлила победную серию в чемпионате Испании по футболу до 8 матчей
МОСКВА, 19 ноя —
МОСКВА, 19 ноя —
Встреча, состоявшаяся в Барселоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Жоффре Кондогбья (67-я минута) и Сантьяго Мина (83).
Не знающая поражений в текущем чемпионате «Валенсия» с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице, на 4 балла отставая от лидирующей «Барселоны», «Эспаньол» (13) идет 13-м.
|Санчес Флорес Кике
|Марселино Гарсия Тораль
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|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)