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20:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Ювентус» первым в чемпионате Италии забил 5000 голов

Туринский «Ювентус» проиграл «Сампдории» в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, состоявшаяся в Генуе, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Дуван Сапата (52-я минута), Лукас Торрейра (71-я) и Джанмарко Феррари (79-я). У гостей на 91-й минуте пенальти реализовал Гонсало Игуаин, а на 94-й отличился Пауло Дибала.

В этой игре прервалась четырехматчевая победная серия «Ювентуса» в Серии А. Команда набрала 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице, уступая четыре балла лидирующему «Наполи».

Гол, забитый Игуаином, гол стал для туриснкого клуба 5000-м в чемпионате Италии. «Ювентус» стал первым клубом страны с таким достижением, отмечает Sports.ru.

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