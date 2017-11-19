Национальная хоккейная лига назвала топ-10 лучших голов недели.
Футболисты «Шальке» обыграли «Гамбург» в матче немецкой бундеслиги
МОСКВА, 19 ноя —
МОСКВА, 19 ноя —
Встреча, прошедшая в воскресенье в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Франко Ди Санто с пенальти (17-я минута) и Гвидо Бургшталлер (77).
После этой победы «Шальке» набрал 23 очка и вышел на второе место в турнирной таблице бундеслиги, «Гамбург» с 10 очками занимает 15-ю строчку.
|Доменико Тедеско
|Маркус Гисдоль
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|6
|17
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Роберт Хартманн (Германия)