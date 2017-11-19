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19:58 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Шальке» обыграли «Гамбург» в матче немецкой бундеслиги

МОСКВА, 19 ноя — Р-Спорт. Футболисты «Шальке» на своем поле обыграли «Гамбург» в матче 12-го тура чемпионата Германии.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Франко Ди Санто с пенальти (17-я минута) и Гвидо Бургшталлер (77).

После этой победы «Шальке» набрал 23 очка и вышел на второе место в турнирной таблице бундеслиги, «Гамбург» с 10 очками занимает 15-ю строчку.

Шальке-04 2:0
Первый тайм: 1:0
Гамбург
19.11.2017, 17:30 основной раунд: 12-й тур Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Главные тренеры
Доменико Тедеско Маркус Гисдоль
Голы
17′ Франко Ди Санто 9
77′ Гвидо Бургшталлер (Е. Коноплянка) 19
Составы
Ральф Ферманн 1
Тило Керер 20
Бастиан Очипка 24
53′ Роналду Апаресиду Родригес Налду 29
Уэстон Маккенни 2
Бенжамен Стамбули 17
Даниэль Калиджури 18
Гвидо Бургшталлер 19
73′ 90′ Макс Майер 7
Матия Настасич 5
87′ Евгений Коноплянка 11
Алессандро Шепф 28
45′ Франко Ди Санто 9
55′ Брель Эмболо 36
1 Кристиан Матения
2 Деннис Дикмайер
5 Мергим Маврай
6 Дуглас Сантос
9 Кирьякос Пападопулос 73′
14 Арон Хант
28 Гидеон Юнг 73′
40 Фите Арп
24 Готоку Сакаи 69′
7 Бобби Вуд
17 Филип Костич 83′
11 Андре Хан
43 Тацуя Ито 35′ 28′
15 Лука Вальдшмидт
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 1
7 Угловые 6
17 Фолы 18
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роберт Хартманн (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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