Национальная хоккейная лига назвала топ-10 лучших голов недели.
Футболисты «Ниццы» сыграли вничью с «Каном» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 19 ноя —
МОСКВА, 19 ноя —
Встреча, прошедшая в Кане в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл футболист гостей Пьер
«Кан» набрал 19 очков и поднялся на шестое место в таблице Лиги 1, а «Ницца» с 14 очками занимает 16-ю строчку.
|Патрис Гаранд
|Люсьен Фавр
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|7
|12
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Себастьен Дезьяж (Франция)