Футболисты «Ниццы» сыграли вничью с «Каном» в матче чемпионата Франции

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
Ученые из 184 стран сделали "предупреждение человечеству"
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Черноморец Од0
Олимпик Д0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лас-Пальмас0
Леванте0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вердер1
Ганновер-960
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит5
Тосно0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уотфорд2
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лион0
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Марсель
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол0
Валенсия2
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-042
Гамбург0
Футбол. Зарубежный
17:00
Кан1
Ницца1
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто1
Сассуоло2
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино1
Кьево1
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ1
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория3
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе0
Кальяри1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов0
Амкар0
Футбол. Зарубежный
15:00
Ворскла1
Сталь Д1
Футбол. Зарубежный
14:30
Кротоне0
Дженоа1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Анжи0
Локомотив М1
Футбол. Зарубежный
14:00
Малага3
Депортиво2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Тамбов3
Зенит-21
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа2
Урал0
Все события
Сигнал всему миру: американцы оценили статью NYT про мост в Крыму
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Новый «Белый лебедь» стал еще страшнее для Америки - эксперт
Польша грубо отказалась от газа РФ
Ефимова победила на чемпионате России по плаванию
Кого осталось обойти Промесу, чтобы стать лучшим легионером РФПЛ
30-летняя Мария Шарапова стала брюнеткой (фото)
Женщины оказались лучшими водителями, чем мужчины
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
32Все участники ЧМ-2018
7Мадридское дерби обошлось без забитых мячей
19:49 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Ниццы» сыграли вничью с «Каном» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 19 ноя — Р-Спорт. Футболисты «Ниццы» на выезде сыграли вничью с «Каном» в матче 13-го тура чемпионата Франции.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в Кане в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл футболист гостей Пьер Ле-Мелу на 40-й минуте, а хозяева ушли от поражения на 90-й минуте после точного удара Ронни Родлена. При этом игрок «Кана» Иван Сантини не смог реализовать пенальти на 65-й минуте.

«Кан» набрал 19 очков и поднялся на шестое место в таблице Лиги 1, а «Ницца» с 14 очками занимает 16-ю строчку.

Кан 1:1
Первый тайм: 0:1
Ницца
19.11.2017, 17:00 основной раунд: 13-й тур Michel d'Ornano
Главные тренеры
Патрис Гаранд Люсьен Фавр
Голы
90+2′ Ронни Роделен 12
8 Пьер Лис Мелу 40′
Нереализованные пенальти
67′ И. Сантини 26
Составы
Реми Веркутр 1
25′ Бессама Санко 5
Адама Мбенг 22
82′ Александр Джикю 24
Дамьен Да Силва 28
Ромен Женевуа 29
Жюльен Фере 25
Ронни Роделен 12
Иван Сантини 26
73′ Кристиан I Куаку 13
Жордан Н`Кололо 17
69′ Эрве Базиль 20
Венсан Бесса 11
40 Вальтер Бенитес 75′
20 Максим Ле Маршан
24 Кристоф Жалле
31 Бонфим Коста Сантос Данте
2 Арно Суке
8 Пьер Лис Мелу
10 Весли Снайдер
14 Алассан Плеа 78′
18 Реми Вальтер
5 Адриен Тамез 69′ 55′
6 Жан-Микаэль Сери
21 Нампали Менди 76′
26 Венсан Козьелло
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 7
12 Угловые 3
10 Фолы 11
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Себастьен Дезьяж (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ницца
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Блондинка без комплексов: избранница швейцарского хоккеиста и американская модель
Ультиматум Семина. «Локомотив» обыграл в гостях «Анжи»
«Ювентус» проиграл «Сампдории»
Ефимова победила на чемпионате России по плаванию
Кого осталось обойти Промесу, чтобы стать лучшим легионером РФПЛ
Гран-при: Загитова открыла охоту на Медведеву
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» — «Тосно»
«Ростов» и «Амкар» сыграли вничью, оба клуба не забили пенальти
Новости
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь