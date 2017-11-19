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«Сандерленд» объявил о назначении Коулмана на пост главного тренера
Бывший главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман возглавил «Сандерленд», сообщает официальный сайт клуба английской
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Бывший главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман возглавил «Сандерленд», сообщает официальный сайт клуба английской
47-летний валлийский специалист подписал с «чёрными котами» контракт, рассчитанный на два с половиной года.
Коулман возглавил сборную Уэльса в 2012 году и привёл команду к полуфиналу Евро-2016. По итогам квалификации чемпионата мира — 2018 валлийцы не смогли выйти на турнир.
После 16 туров «Сандерленд» занимает последнее место в Чемпионшипе. В начале ноября клуб уволил с поста главного тренера Саймона Грейсона.