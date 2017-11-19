СМИ сообщило об уходе шести легионеров из «Иртыша»

Сербский защитник «Иртыша» Стефан Живкович пришел в команду в феврале 2017 года, за это время Стефан забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.



Еще один сербский игрок обороны «Иртыша» Марио Маслач пополнил команду летом 2017-го, в составе павлодарцев сыграл 13 матчей.



Бразильский полузащитник Антонио Родриго подписал контракт с павлодарцами в феврале 2017 года, сыграл 32 матча, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.



Опорный полузащитник Владислав Огиря першел в стан павлодарцев в июле 2017-го года, за это время провел 10 матчей в составе «Иртыша».



Исмаэл Фофана перешел в «Иртыш» на правах годичной аренды в начале 2017-го года. Исмаэл провел в составе павлодарцев 26 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.



Игорь Бугаев перешел в «Иртыш» в июне 2017 года, сыграл 18 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.



Так же, по неподтвержденной информации из легионеров в клубе останутся только Карлос Фонсека и Милош Стаменкович.