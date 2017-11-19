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17:22 (мск), источник: Sports.kz

СМИ сообщило об уходе шести легионеров из «Иртыша»

По неподтвержденной информации Стефан Живкович, Марио Маслач, Антонио Родриго, Владислав Огиря, Исмаэл Фофана и Игорь Бугаев не будут играть в составе «Иртыша» в будущем сезоне сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Сербский защитник «Иртыша» Стефан Живкович пришел в команду в феврале 2017 года, за это время Стефан забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.

Еще один сербский игрок обороны «Иртыша» Марио Маслач пополнил команду летом 2017-го, в составе павлодарцев сыграл 13 матчей.

Бразильский полузащитник Антонио Родриго подписал контракт с павлодарцами в феврале 2017 года, сыграл 32 матча, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.

Опорный полузащитник Владислав Огиря першел в стан павлодарцев в июле 2017-го года, за это время провел 10 матчей в составе «Иртыша».

Исмаэл Фофана перешел в «Иртыш» на правах годичной аренды в начале 2017-го года. Исмаэл провел в составе павлодарцев 26 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Игорь Бугаев перешел в «Иртыш» в июне 2017 года, сыграл 18 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Так же, по неподтвержденной информации из легионеров в клубе останутся только Карлос Фонсека и Милош Стаменкович.

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