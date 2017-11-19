Гризманн устал от футбола? Звезда «Атлетико» в кризисе

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После ничьей с «Реалом» и упущенного шанса хоть немного приблизиться к убежавшей далеко «Барселоне» Диего Симеоне на послематчевой пресс-конференции пришлось не объяснять тактические ходы или говорить о справедливости/несправедливости результата, а оправдывать свою главную звезду.



Фанаты «Атлетико» громким свистом проводили с поля Антуана Гризманна, который провёл очередной блёклый матч и никак себя не показал. Полузащита кормила его мячами не лучшим образом, но в старые-добрые времена француз сам создавал себе моменты. А прошлым вечером бегал где-то рядом с Рамосом и Вараном в попытках зацепиться за дальние передачи. Сменивший Гризманна Кевин Гамейро, которого «полощут» не меньше Антуана, спустя минуту чуть не отличился — из пустых ворот мяч вынес Варан. «Семёрка» «индейцев» за 77 минут не запомнилась ничем.

«В моем доме меня научили, что если вы часть семьи, вас будут любить до самой смерти. Гризманн — это семья», — говорил Диего Симеоне, в привычной отеческой манере защищая своих футболистов. Но проблема пока так и остаётся нерешённой.

Проблема на поле

Летом Гризманн проявил клубный патриотизм, согласившись остаться в обескровленном запретами на регистрацию новых футболистов «Атлетико». Это при том, что «Барселона» и клуб его мечты «Манчестер Юнайтед» активно зазывали его к себе. Однако сейчас у Антуана есть причины на то, чтобы пожалеть о своём решении.

В данный момент на его счету всего 2 гола и 2 ассиста в 10 играх. В прошлом сезоне к 19 ноября он «настрелял» 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Да и вообще все статистические показатели Антуана упали — он реже выигрывает единоборства (0,9 за игру против 1,2 в прошлом сезоне), чаще теряет мяч (2 против 1,3), реже бьёт по воротам (2,2 и 2,4). Но дело даже не в цифрах. Болельщики «Атлетико» видят, что их форвард уже не так заряжен на борьбу, как раньше. Часто витает в облаках, регулярно залезает в офсайды и уклоняется от единоборств. Симеоне будет до последней капли крови защищать своих игроков в прессе, но отсутствие полной самоотдачи — приговор в его команде.

Когда Антуан не накрыл Канте на последних минутах игры с «Челси», что привело к голу Батшуайи, стало ясно, что перед нами уже не тот сверхмотивированный форвард, который рвал жилы на поле все 90 минут.

Конечно, сказалось и то, что «Атлетико» сейчас играет без второго центрфорварда. Раньше в паре с Гризманном при схеме 4−4−2 действовал ещё один нападающий, более классического плана, который держал линию защиты и помогал Антуану искать пространства между линиями. Он появлялся то тут, то там, терроризируя защиту соперника. Теперь такой возможности у Гризманна нет.

Маленькая точка на второй карте — это Гризманн, который совсем не был вовлечён в игру. Всего 16 касаний мяча за 77 минут игры с «Реалом» — чудовищный показатель. Меньше только у вышедших на замену Гамейро, Торреса и Асенсио. Справедливости ради, сейчас в распоряжении Симеоне просто нет толкового форварда в пару к Гризманну. Гамейро находится в ужасной форме, Корреа больше нужен на фланге, Торрес потихоньку стареет, Вьетто так и не зарекомендовал себя, а Диего Коста не имеет права играть до зимы. В отсутствие напарника в атаке Антуан показывает себя зависимым форвардом, который не может решать исходы матчей самостоятельно. Говорит об этом и статистика xG — после ухода последнего топ-форварда «Атлетико» Косты голевые шансы Гризманна падали с каждым сезоном — 0,53, 0,47, 0,34, 0,31.

Сейчас роль Гризманна уже здорово выполняет Феррейра-Карраско, Коке много лечился, Сауль не набрал оптимальных кондиций, да и весь «Атлетико» уже перегорел — невозможно несколько сезонов подряд отдаваться в каждой игре без остатка. В итоге перемещённый на острие Антуан просто потерялся.

Проблема за пределами поля

Многие болельщики «Атлетико» уверены, что причиной слабой игры Гризманна является то, что в последнее время футбол отошёл у него на второй план. После успеха со сборной на Евро-2016 Антуан стал одним из самых медийных лиц страны. У него появились контракты с компаниями спортивной экипировки, смартфонов, часов, шампуня, бритв, наушников. Он даже озвучивал Супермена во французской адаптации мультика «Лего: Бетмэн». Весь Париж завешен плакатами с его изображением, а французский GQ признал его спортсменом года.



Над образом Гризманна годами работал известный маркетолог Себастьян Белленконтр, который хочет сделать из Антуана «нового Бекхэма». Страсть к длинным футболкам, седьмому номеру и сменам причёски у француза оттуда же — он давний фанат Дэвида.