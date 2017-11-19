Криштиану Роналду: Хочу иметь семь детей и получить семь «Золотых мячей»
Четырехкратный обладатель «Золотого мяча» заявил, что у «Реала» нет кризиса, и нынешний сезон станет таким же успешным, как прошлый.
Четырехкратный обладатель «Золотого мяча» заявил, что у «Реала» нет кризиса, и нынешний сезон станет таким же успешным, как прошлый.
— Как вы оцениваете свою игру в этом сезоне?
— Скорее хорошо, чем плохо. Не отлично, конечно, но хорошо! Самочувствие прекрасное, настроение тоже. В чемпионате потеряли несколько очков, зато в Лиге чемпионов все нормально. Но сезон только начался, еще играть и играть. Главное — спокойствие и продолжать вкалывать, потому что, конечно, способны на большее.
— Но мы задали вопрос не о команде, а конкретно о вас.
— Так я о себе и говорю. (Смеется).
— Но
— Если и так, то не потому, что я делаю
— Может быть, в этот период вас выбивают из колеи выборы «Золотого мяча»?
— Нет, этот вопрос меня не тревожит. Мне тридцать два, скоро стукнет тридцать три года (5 февраля). С возрастом
— Но, если честно, часто думаете о «Мяче»?
— Нет. Хотя получить пятый «Золотой мяч» — это событие. Ради этого и вкалываешь 15 лет. Ничего не возникает из ничего.
— С Зиданом не обсуждали проблемы в чемпионате — вашу и команды в целом?
— Зидан, как и я, спокоен. Он контролирует состояние футболистов. И дела идут к лучшему. Никогда нельзя быть довольным на 100%. Никто не может ровно пройти весь сезон. А этот, тем более, в конце ведь еще и чемпионат мира. Я уверен, что в итоге сезон окажется таким же успешным, как и прошлый. И не надо обращать внимание на общественное мнение. Я так же вкалываю, так же сплю… Нужно только немного терпения.
— Но, может быть, наступило некоторое пресыщение победами?
— Обычно все так и думают. В сезоне есть разные периоды — более и менее удачные. Сейчас у нас трудный период. Мы это понимаем. Надо принять это как факт. Но, повторяю: все идет, как надо.
— Может быть, все действительно правильно, и в нужный момент, ближе к весне команда прибавит?
— Так оно и должно быть, когда речь идет о «Реале». Мы в центре всеобщего внимания. Если «Реал» проигрывает два матча — конец света! Мы все — люди. Не можем быть идеальными. Но, такое впечатление, все уже забыли, что несколько месяцев назад мы победили в двух важных турнирах. Выиграли у «Манчестер Юнайтед» (2:1, в Суперкубке Европы) и у «Барселоны» (3:1, в Суперкубке Испании). И в том и в другом матче показали очень приличный футбол.
— Допускаете, что «Реал» может занять второе место в группе в Лиге чемпионов?
— Неважно!
— А если в 1/8 финала попадете на «ПСЖ»?
— Это тоже не проблема. «ПСЖ» нам не страшен. Пока мы еще победители Лиги чемпионов. Два года подряд побеждаем. Это
— Дисквалификация на пять матчей в начале сезона (за красную карточку в матче Суперкубка Испании) не выбила из колеи?
— Не хочу напрашиваться на сочувствие, но, считаю, это так. Я был в таком тонусе в начале чемпионата. Когда же тебя лишают возможности играть только за экспрессивность (толкнул судью в спину)… То, как все произошло, очень печально. Была грубая судейская ошибка. Это все понимают, но
— Трудно быть в тонусе весь сезон?
— Очень трудно. 10 или даже все 12 месяцев быть лучшим — это отнимает столько сил, так надо пахать, в
— Есть ведь и просто усталость, когда невольно сбавляешь обороты?
— Когда все время побеждаешь, ничего удивительного в том, что в
— И какое настроение в такие трудные периоды?
— Я не согласен с тем, что обо мне пишут. Люди считают, что отличная игра или хорошая — это голы. Ставят знак равенства. Меня считают машиной для забивания голов, такой чувак, который только это и делает. Если же не забью, народу плевать, хорошо сыграл или нет. Плевать даже, если сделал голевую передачу, работал на команду. Главное — забил или нет. Я могу слушать критику, но это не значит, что я с ней согласен. Поэтому предпочитаю вообще поменьше читать о себе.
— Считаете, что оценки несправедливы?
— Да, но общественное мнение вообще несправедливо. Люди с пеной у рта
— Но вы в некотором роде сами виноваты — приучили народ к тому, что постоянно забиваете, если три матча уходите без гола, невольно возникают вопросы.
— Вы абсолютно правы. Сразу говорят, что я не в форме, хотя, может быть, просто не повезло. Знаете, я ничего не имею против этих озабоченных людей. Но вот что действительно удивительно — когда слышишь это от своих. Не забью, мама начинает приставать, сын, сестра, брат. «Что с тобой случилось!» Как будто вселенская катастрофа. И я должен слышать это от собственной родни! Что тогда говорить о фанатах и журналистах!
— В этом сезоне вы еще больше поднаторели в плане физической подготовки?
— Не только в этом сезоне, но и в предыдущем. За последние два года я прибавил в этом деле, много узнал, научился — как поддерживать себя в форме, как преодолевать себя. Каждый день работаю либо с личным физиотерапевтом дома, или в клубе со штатным. Самое трудное — осознавать, что теряешь в
— В отборочных матчах ЧМ-2018 не возникало мысли, что Португалии придется участвовать в стыковых матчах?
— На этот счет не беспокоился. Игра сборной поставлена, последний матч против Швейцарии — дома. Если бы даже и проиграли, были бы стыковые — привычное дело. Я играл в таких матчах против Боснии (в 2009-м и 2011-м годах) и Швеции (в 2013-м). Проблем бы не возникло. Правда, дополнительная нервотрепка.
— У вас четверо детей. Это
— Ну, больше будет суеты дома. Больше беспорядка, больше шума. Но мне это все очень нравится. Я счастлив, это — мое. Все мои дети — желанные. Скажу вам одну штуку: не мыслю жизнь без детей. Повезло — их у меня четыре. Когда состарюсь, будут мне опорой. Я однажды даже сказал, что хотел бы семь детей.
— Семь?!
— Да. И иметь время на то, чтобы нянчить их. Четыре — это недостаточно, надо больше. Дети — это жизнь.
— Семерка — это ваш номер…
— Совершенно верно. Мое символическое число.
— Если у вас будет семь детей, надо будет и довести количество «Золотых мячей» до семи — каждому по мячику…
— (Смеется). Точно! Сколько детей — столько и Мячей! Так что все у меня еще впереди. Пока играю, цель — выигрывать все, что только можно. Сейчас надо получить пятый «Золотой Мяч». На следующий год буду думать о шестом.