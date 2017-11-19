Криштиану Роналду: Хочу иметь семь детей и получить семь «Золотых мячей»

Источник: AP 2017

— Как вы оцениваете свою игру в этом сезоне?

— Скорее хорошо, чем плохо. Не отлично, конечно, но хорошо! Самочувствие прекрасное, настроение тоже. В чемпионате потеряли несколько очков, зато в Лиге чемпионов все нормально. Но сезон только начался, еще играть и играть. Главное — спокойствие и продолжать вкалывать, потому что, конечно, способны на большее.

— Но мы задали вопрос не о команде, а конкретно о вас.

— Так я о себе и говорю. (Смеется).

— Но что-то прицел у вас сбился. Где голы?

— Если и так, то не потому, что я делаю что-то не то. Пашу, как всегда, не халтурю. Дело пойдет, уверен. Народ больше беспокоится, чем я сам. Я-то спокоен, в свободном полете, планирую. Понимаете, что хочу сказать? (Показывает руками, как летит). Все нормально. Два года назад в тот же самый период была похожая ситуация (за два месяца с 19 сентября по 28 ноября забил всего три гола в чемпионате Испании). В прошлом году — то же самое (один гол в четырех первых матчах Лиги чемпионов). И в этом году та же история.

— Может быть, в этот период вас выбивают из колеи выборы «Золотого мяча»?

— Нет, этот вопрос меня не тревожит. Мне тридцать два, скоро стукнет тридцать три года (5 февраля). С возрастом как-то успокаиваешься. Иногда мне не нравится, как действовал в матче. Думаешь, мог бы сыграть и получше. Но возвращаешься домой, в семью, к друзьям — и уже в другом измерении. Жизнь — это ведь не только футбол, есть и другие вещи. Не менее важные. Что же касается «Золотого мяча», все решает голосование, я верю, что все честно. Как это всегда и было. Прошлый сезон выдался просто класс. Мы выиграли чемпионат, Лигу чемпионов, я стал лучшим ее бомбардиром (12 голов)… Было бы здорово снова получить «Золотой мяч». А нет — так нет.

— Но, если честно, часто думаете о «Мяче»?

— Нет. Хотя получить пятый «Золотой мяч» — это событие. Ради этого и вкалываешь 15 лет. Ничего не возникает из ничего.

— С Зиданом не обсуждали проблемы в чемпионате — вашу и команды в целом?

— Зидан, как и я, спокоен. Он контролирует состояние футболистов. И дела идут к лучшему. Никогда нельзя быть довольным на 100%. Никто не может ровно пройти весь сезон. А этот, тем более, в конце ведь еще и чемпионат мира. Я уверен, что в итоге сезон окажется таким же успешным, как и прошлый. И не надо обращать внимание на общественное мнение. Я так же вкалываю, так же сплю… Нужно только немного терпения.

— Но, может быть, наступило некоторое пресыщение победами?

— Обычно все так и думают. В сезоне есть разные периоды — более и менее удачные. Сейчас у нас трудный период. Мы это понимаем. Надо принять это как факт. Но, повторяю: все идет, как надо.

— Может быть, все действительно правильно, и в нужный момент, ближе к весне команда прибавит?

— Так оно и должно быть, когда речь идет о «Реале». Мы в центре всеобщего внимания. Если «Реал» проигрывает два матча — конец света! Мы все — люди. Не можем быть идеальными. Но, такое впечатление, все уже забыли, что несколько месяцев назад мы победили в двух важных турнирах. Выиграли у «Манчестер Юнайтед» (2:1, в Суперкубке Европы) и у «Барселоны» (3:1, в Суперкубке Испании). И в том и в другом матче показали очень приличный футбол.

— Допускаете, что «Реал» может занять второе место в группе в Лиге чемпионов?

— Неважно!

— А если в 1/8 финала попадете на «ПСЖ»?

— Это тоже не проблема. «ПСЖ» нам не страшен. Пока мы еще победители Лиги чемпионов. Два года подряд побеждаем. Это чего-то стоит! Думаю, всем уже доказали: когда надо — команда в порядке. Конечно, хотелось бы выйти в плей-офф с первого места. Но главное — пройти дальше.

— Дисквалификация на пять матчей в начале сезона (за красную карточку в матче Суперкубка Испании) не выбила из колеи?

— Не хочу напрашиваться на сочувствие, но, считаю, это так. Я был в таком тонусе в начале чемпионата. Когда же тебя лишают возможности играть только за экспрессивность (толкнул судью в спину)… То, как все произошло, очень печально. Была грубая судейская ошибка. Это все понимают, но как-то все уже забылось, для меня же это очень больно. В самом деле. Пять матчей за такой поступок — несправедливо! Да, ладно — проехали… Что сделано — то сделано. Сейчас думаю только о чемпионате. Люди привыкли, что я лучший бомбардир во всех турнирах. Да, пока в чемпионате не все идет как надо, но в Лиге-то я пока забил больше всех (шесть голов).

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— Трудно быть в тонусе весь сезон?

— Очень трудно. 10 или даже все 12 месяцев быть лучшим — это отнимает столько сил, так надо пахать, в чем-то себя урезать. То выходишь на пик формы, то сбавляешь — тут такая цикличность. Невозможно постоянно быть на высоте.

— Есть ведь и просто усталость, когда невольно сбавляешь обороты?

— Когда все время побеждаешь, ничего удивительного в том, что в какой-то момент несколько расслабляешься — это происходит само собой, независимо от твоего желания. Что и произошло с «Реалом».

— И какое настроение в такие трудные периоды?

— Я не согласен с тем, что обо мне пишут. Люди считают, что отличная игра или хорошая — это голы. Ставят знак равенства. Меня считают машиной для забивания голов, такой чувак, который только это и делает. Если же не забью, народу плевать, хорошо сыграл или нет. Плевать даже, если сделал голевую передачу, работал на команду. Главное — забил или нет. Я могу слушать критику, но это не значит, что я с ней согласен. Поэтому предпочитаю вообще поменьше читать о себе.

— Считаете, что оценки несправедливы?

— Да, но общественное мнение вообще несправедливо. Люди с пеной у рта что-то доказывают, хотя дело не стоит и выеденного яйца. И что я могу поделать?

— Но вы в некотором роде сами виноваты — приучили народ к тому, что постоянно забиваете, если три матча уходите без гола, невольно возникают вопросы.

— Вы абсолютно правы. Сразу говорят, что я не в форме, хотя, может быть, просто не повезло. Знаете, я ничего не имею против этих озабоченных людей. Но вот что действительно удивительно — когда слышишь это от своих. Не забью, мама начинает приставать, сын, сестра, брат. «Что с тобой случилось!» Как будто вселенская катастрофа. И я должен слышать это от собственной родни! Что тогда говорить о фанатах и журналистах!

— В этом сезоне вы еще больше поднаторели в плане физической подготовки?

— Не только в этом сезоне, но и в предыдущем. За последние два года я прибавил в этом деле, много узнал, научился — как поддерживать себя в форме, как преодолевать себя. Каждый день работаю либо с личным физиотерапевтом дома, или в клубе со штатным. Самое трудное — осознавать, что теряешь в чем-то с каждым годом, что уже не так восстанавливаешься, не можешь столько же времени, как раньше, работать в гимнастическом зале, вообще не может тренироваться с прежней интенсивностью. Теперь надо дозировать нагрузки, сокращать их во времени, чтобы быстрее восстанавливаться. Но самое главное — итог, финиш, не как начинаешь сезон, а как заканчиваешь. А вот это люди как раз не хотят понимать.

— В отборочных матчах ЧМ-2018 не возникало мысли, что Португалии придется участвовать в стыковых матчах?

— На этот счет не беспокоился. Игра сборной поставлена, последний матч против Швейцарии — дома. Если бы даже и проиграли, были бы стыковые — привычное дело. Я играл в таких матчах против Боснии (в 2009-м и 2011-м годах) и Швеции (в 2013-м). Проблем бы не возникло. Правда, дополнительная нервотрепка.

— У вас четверо детей. Это как-то отразится на вашей работе?

— Ну, больше будет суеты дома. Больше беспорядка, больше шума. Но мне это все очень нравится. Я счастлив, это — мое. Все мои дети — желанные. Скажу вам одну штуку: не мыслю жизнь без детей. Повезло — их у меня четыре. Когда состарюсь, будут мне опорой. Я однажды даже сказал, что хотел бы семь детей.

— Семь?!

— Да. И иметь время на то, чтобы нянчить их. Четыре — это недостаточно, надо больше. Дети — это жизнь.

— Семерка — это ваш номер…

— Совершенно верно. Мое символическое число.