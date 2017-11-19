«Ипсвич» висел на канатах — «Халл» должен был его добить

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Встреча двух жен президентов, которую СМИ окрестили модной битвой
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Тамбов1
Зенит-20
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Уфа2
Урал0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Анжи
Локомотив М
Футбол. Зарубежный
14:00
Малага
Депортиво
Футбол. Зарубежный
14:30
Кротоне
Дженоа
Футбол. Зарубежный
15:00
Ворскла
Сталь Д
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Амкар
Футбол. Зарубежный
17:00
Кан
Ницца
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Ювентус
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Гамбург
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Тосно
Футбол. Зарубежный
19:00
Уотфорд
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион
Монпелье
Футбол. Зарубежный
20:00
Вердер
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
20:30
Черноморец Од
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Леванте
Футбол. Сборные
05:00
Фиджи0
Эстония2
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Марсель
Все события
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Путин ставит шах и мат Порошенко переговорами с лидерами ЛДНР
Слова крымчан о России сильно удивили немцев
Избиение. «Спартак» вынес «Краснодар» и приговор Шалимову
Овечкину разбили лицо, Зайцев подрался, Орлов и Радулов забили
Валерия устроила девичник с бывшей женой Иосифа Пригожина
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
30Самые красивые спортсменки зимнего сезона
9Армейцы снова не справились с турецким напором
13:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ипсвич» висел на канатах — «Халл» должен был его добить

Рецензия издания Hull Daily Mail на матч «Халла» с «Ипсвичем», в котором команда Леонида Слуцкого упустила победу на последних минутах.

Источник: Спорт-Экспресс

АНАЛИЗ

Перед игрой с «Ипсвичем» Леонид Слуцкий подчеркнул, как важно забить первыми. Он справедливо считал, что это придаст уверенности команде. Но уже на шестой минуте надежда улетучилась — МакГолдрик остался без опеки на дальней штанге и открыл счет. «Ипсвич» вышел вперед.

«Тигры» оказались в том же положении, что и в матче против «Шеффилд Юнайтед» две недели назад. Шаткая оборона «Халла» прогибалась под давлением «Ипсвича» и дарила сопернику пространство для создания атак, но команда Мика Маккарти не смогла укрепить лидерство.

У «Халла» ушло около 20 минут, чтобы наконец-то войти в игру — до этого наша команда будто бы находилась в раздевалке. Боуэн получил неплохой момент: пробежал вдоль боковой линии, запутал защиту «Ипсвича», сместился к центру но, к сожалению, не забил. Это случилось позже, когда фланговые полузащитники «Халла» поменялись флангами — Грощицки накрутил Кнудсена на правом фланге, прострелил в штрафную, Дико не дотянулся до мяча, а Боуэн замкнул передачу поляка.

Гол будто бы вдохнул жизнь в «тигров»: они стали перемещаться по полю в другом, более быстром темпе, стали пользоваться дырами между линиями соперника. И вскоре после перерыва «Халл» логично вышел вперед: Макгрегор далеко выбил мяч от ворот, Уэбстер неправильно выбрал позицию для перехвата, чем воспользовался Дико. Малиец проткнул мяч сквозь Бялковски — 2:1. Дико должен был забивать еще спустя несколько минут, однако не попал в створ из отличной позиции.

К сожалению, все усилия «Сити» оказались напрасными, хотя Макгрегор отложил казнь «Испсвича». Стюарт нарушил правила в своей штрафной, не оставив выбора арбитру — пенальти. Но наш вратарь справился с откровенно ужасным ударом Макголдрика.

Увы, когда «Халл» думал, что три очка от него никуда не денутся, Спенс оказался в чужой штрафной и рикошетом от штанги отправил мяч в ворота. День «тигров» оказался испорчен.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Спасение Макгрегора. Он не позволил «Ипсвичу» сравнять счет с пенальти, и «Халл» оказался в нескольких минутах от драгоценных трех очков. Увы, победу «тигры» не удержали.

ХОРОШИЙ ДЕНЬ

Нуа Дико. На первых минутах бывшего нападающего «Вулверхэмптона» вообще не было видно на поле, но ближе к концу первого тайма он все чаще стал получать мяч. Во втором тайме Дико увеличил темп и давление на оборону «Ипсвича», что и вылилось в важный гол.

ПЛОХОЙ ДЕНЬ

Кевин Стюарт. Летом «Халл» приобрел его у «Ливерпуля» за четыре миллиона фунтов, но пока полузащитник только разочаровывает. Не было ни одного матча, в котором он бы впечатлил болельщиков. В игре с «Ипсвичем» Стюарт сфолил в своей штрафной — хорошо, что нарушение не обернулось голом.

КОРОТКО

Мы потеряли два очка, а не набрали одно. «Ипсвич» висел на канатах, и «Халл» должен был его добивать, но отпустил, вновь потерял концентрацию и был наказан за это. Мы играли лучше, чем в предыдущих матчах, но старые ошибки в обороне никуда не пропали. Они стоят дорого.

Халл Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Акинфеев нарушал правила – судьи закрыли глаза
Избиение. «Спартак» вынес «Краснодар» и приговор Шалимову
Овечкину разбили лицо, Зайцев подрался, Орлов и Радулов забили
Нулевой километр. «Реал Мадрид» отдает титул «Барселоне»?
СМИ: ФИФА поговорит с Родченковым о допинге в российском футболе
«Пришел, увидел, победил». Евгения Медведева отмечает 18-летие
«Уфа» — «Урал»: Стартовые составы
Сейвы Бобровского возглавили рейтинг недели НХЛ (видео)
Спорт-Экспресс
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Виторган показал трогательное фото Собчак и сына Платона Актер оставил супруге нежное послание в соцсети.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь