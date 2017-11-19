«Ипсвич» висел на канатах — «Халл» должен был его добить

Источник: Спорт-Экспресс

АНАЛИЗ

Перед игрой с «Ипсвичем» Леонид Слуцкий подчеркнул, как важно забить первыми. Он справедливо считал, что это придаст уверенности команде. Но уже на шестой минуте надежда улетучилась — МакГолдрик остался без опеки на дальней штанге и открыл счет. «Ипсвич» вышел вперед.

«Тигры» оказались в том же положении, что и в матче против «Шеффилд Юнайтед» две недели назад. Шаткая оборона «Халла» прогибалась под давлением «Ипсвича» и дарила сопернику пространство для создания атак, но команда Мика Маккарти не смогла укрепить лидерство.

У «Халла» ушло около 20 минут, чтобы наконец-то войти в игру — до этого наша команда будто бы находилась в раздевалке. Боуэн получил неплохой момент: пробежал вдоль боковой линии, запутал защиту «Ипсвича», сместился к центру но, к сожалению, не забил. Это случилось позже, когда фланговые полузащитники «Халла» поменялись флангами — Грощицки накрутил Кнудсена на правом фланге, прострелил в штрафную, Дико не дотянулся до мяча, а Боуэн замкнул передачу поляка.

Гол будто бы вдохнул жизнь в «тигров»: они стали перемещаться по полю в другом, более быстром темпе, стали пользоваться дырами между линиями соперника. И вскоре после перерыва «Халл» логично вышел вперед: Макгрегор далеко выбил мяч от ворот, Уэбстер неправильно выбрал позицию для перехвата, чем воспользовался Дико. Малиец проткнул мяч сквозь Бялковски — 2:1. Дико должен был забивать еще спустя несколько минут, однако не попал в створ из отличной позиции.

К сожалению, все усилия «Сити» оказались напрасными, хотя Макгрегор отложил казнь «Испсвича». Стюарт нарушил правила в своей штрафной, не оставив выбора арбитру — пенальти. Но наш вратарь справился с откровенно ужасным ударом Макголдрика.

Увы, когда «Халл» думал, что три очка от него никуда не денутся, Спенс оказался в чужой штрафной и рикошетом от штанги отправил мяч в ворота. День «тигров» оказался испорчен.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Спасение Макгрегора. Он не позволил «Ипсвичу» сравнять счет с пенальти, и «Халл» оказался в нескольких минутах от драгоценных трех очков. Увы, победу «тигры» не удержали.

ХОРОШИЙ ДЕНЬ

Нуа Дико. На первых минутах бывшего нападающего «Вулверхэмптона» вообще не было видно на поле, но ближе к концу первого тайма он все чаще стал получать мяч. Во втором тайме Дико увеличил темп и давление на оборону «Ипсвича», что и вылилось в важный гол.

ПЛОХОЙ ДЕНЬ

Кевин Стюарт. Летом «Халл» приобрел его у «Ливерпуля» за четыре миллиона фунтов, но пока полузащитник только разочаровывает. Не было ни одного матча, в котором он бы впечатлил болельщиков. В игре с «Ипсвичем» Стюарт сфолил в своей штрафной — хорошо, что нарушение не обернулось голом.

КОРОТКО