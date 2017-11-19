«Ипсвич» висел на канатах — «Халл» должен был его добить
Рецензия издания Hull Daily Mail на матч «Халла» с «Ипсвичем», в котором команда Леонида Слуцкого упустила победу на последних минутах.
Рецензия издания Hull Daily Mail на матч «Халла» с «Ипсвичем», в котором команда Леонида Слуцкого упустила победу на последних минутах.
АНАЛИЗ
Перед игрой с «Ипсвичем» Леонид Слуцкий подчеркнул, как важно забить первыми. Он справедливо считал, что это придаст уверенности команде. Но уже на шестой минуте надежда улетучилась — МакГолдрик остался без опеки на дальней штанге и открыл счет. «Ипсвич» вышел вперед.
«Тигры» оказались в том же положении, что и в матче против «Шеффилд Юнайтед» две недели назад. Шаткая оборона «Халла» прогибалась под давлением «Ипсвича» и дарила сопернику пространство для создания атак, но команда Мика Маккарти не смогла укрепить лидерство.
У «Халла» ушло около 20 минут, чтобы
Гол будто бы вдохнул жизнь в «тигров»: они стали перемещаться по полю в другом, более быстром темпе, стали пользоваться дырами между линиями соперника. И вскоре после перерыва «Халл» логично вышел вперед: Макгрегор далеко выбил мяч от ворот, Уэбстер неправильно выбрал позицию для перехвата, чем воспользовался Дико. Малиец проткнул мяч сквозь Бялковски — 2:1. Дико должен был забивать еще спустя несколько минут, однако не попал в створ из отличной позиции.
К сожалению, все усилия «Сити» оказались напрасными, хотя Макгрегор отложил казнь «Испсвича». Стюарт нарушил правила в своей штрафной, не оставив выбора арбитру — пенальти. Но наш вратарь справился с откровенно ужасным ударом Макголдрика.
Увы, когда «Халл» думал, что три очка от него никуда не денутся, Спенс оказался в чужой штрафной и рикошетом от штанги отправил мяч в ворота. День «тигров» оказался испорчен.
КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
Спасение Макгрегора. Он не позволил «Ипсвичу» сравнять счет с пенальти, и «Халл» оказался в нескольких минутах от драгоценных трех очков. Увы, победу «тигры» не удержали.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ
Нуа Дико. На первых минутах бывшего нападающего «Вулверхэмптона» вообще не было видно на поле, но ближе к концу первого тайма он все чаще стал получать мяч. Во втором тайме Дико увеличил темп и давление на оборону «Ипсвича», что и вылилось в важный гол.
ПЛОХОЙ ДЕНЬ
Кевин Стюарт. Летом «Халл» приобрел его у «Ливерпуля» за четыре миллиона фунтов, но пока полузащитник только разочаровывает. Не было ни одного матча, в котором он бы впечатлил болельщиков. В игре с «Ипсвичем» Стюарт сфолил в своей штрафной — хорошо, что нарушение не обернулось голом.
КОРОТКО
Мы потеряли два очка, а не набрали одно. «Ипсвич» висел на канатах, и «Халл» должен был его добивать, но отпустил, вновь потерял концентрацию и был наказан за это. Мы играли лучше, чем в предыдущих матчах, но старые ошибки в обороне никуда не пропали. Они стоят дорого.