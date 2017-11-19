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12:25 (мск), источник: Sports.kz

Кабананга прокомментировал свое будущее в «Астане»

Конголезский нападающий Жуниор Кабананга ответил на вопрос Sports.kz о продолжении карьеры в «Астане».

 — Впереди еще две игры. После них мы будем обсуждать этот вопрос. У меня есть контракт до конца следующего года, поэтому я не могу просто взять и уйти. Считаю, за эти годы я отдавался максимально в каждой игре. Сейчас важно хорошо сыграть против «Вильярреала» и «Славии». Посмотрим. В футболе все быстро меняется, — сказал Кабананга.

В этом сезоне конголезец в 31 матче Премьер-Лиги забил 19 голов и 4 раза ассистировал.

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