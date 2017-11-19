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Кабананга прокомментировал свое будущее в «Астане»
Конголезский нападающий Жуниор Кабананга ответил на вопрос Sports.kz о продолжении карьеры в «Астане».
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Конголезский нападающий Жуниор Кабананга ответил на вопрос Sports.kz о продолжении карьеры в «Астане».
— Впереди еще две игры. После них мы будем обсуждать этот вопрос. У меня есть контракт до конца следующего года, поэтому я не могу просто взять и уйти. Считаю, за эти годы я отдавался максимально в каждой игре. Сейчас важно хорошо сыграть против «Вильярреала» и «Славии». Посмотрим. В футболе все быстро меняется, — сказал Кабананга.
В этом сезоне конголезец в 31 матче