Кабананга прокомментировал свое будущее в «Астане»

— Впереди еще две игры. После них мы будем обсуждать этот вопрос. У меня есть контракт до конца следующего года, поэтому я не могу просто взять и уйти. Считаю, за эти годы я отдавался максимально в каждой игре. Сейчас важно хорошо сыграть против «Вильярреала» и «Славии». Посмотрим. В футболе все быстро меняется, — сказал Кабананга.



В этом сезоне конголезец в 31 матче Премьер-Лиги забил 19 голов и 4 раза ассистировал.