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Нулевой километр. «Реал» отдает титул «Барселоне»?
Главный матч испанской столицы оставил больше вопросов, чем ответов.
Главный матч испанской столицы оставил больше вопросов, чем ответов.
СТОЛИЧНЫЙ ОГОНЬ
Мадридское дерби для многих болельщиков «Реала» куда важнее «классического» противостояния с «Барселоной». Про фанатов «Атлетико» и говорить не приходится — для них в чемпионате существует лишь один принципиальный соперник. Остальные не в счет.
Первый в сезоне огонь в испанской столице предстояло зажечь в субботу. Команды подошли к дерби не в самой лучшей форме — в 8 очках позади «Барсы» (а по факту в 11, после победы
«Реалу» сливки из носа нужна была победа, чтобы сокращать отставание от «Барселоны», «Атлетико» важно было выиграть просто потому, что для «красно-белых» нет ничего хуже поражения от «сливочных». «Королевскому» клубу впервые предстояло выйти на поле нового стадиона «атлетов», и все надежды гостей были связаны с тем, что ото сна пробудится наконец Криштиану Роналду — с одной стороны, португалец в последних четырех дерби забил 6 мячей, с другой — в этом чемпионате у него всего один гол после 48 (!!!) ударов по воротам.
ВОСКРЕСЕНИЕ
К субботней игре в стартовые составы обеих команд вернулись футболисты, которых заждались болельщики. Правый фланг защиты «Реала» вновь осветил блеск Дани Карвахаля, который справился с сердечным недугом, а центр поля хозяев наполнился мыслями Коке, фамилия которого — Ресуррексьон — переводится с испанского как «воскрешение». Не беда, что дерби выпало на субботу —
«Атлетико» на правах хозяев первым сорвал аплодисменты — Анхель Корреа должен был открывать счет уже в дебюте встречи, но удару не хватило точности. После этого начался классический для мадридского дерби футбол — тычки, зуботычины, остановки игры. Главный арбитр, Давид Фернандес Борбалан, против своей воли стал одним из главных действующих лиц — к нему взывали футболисты и болельщики, требующие справедливости. Самым резонансным моментом в первом тайме стал сломанный нос Серхио Рамоса — капитан гостей нырнул за мячом в чужой штрафной, но полет его был прерван ногой Лукаса. Футболка Рамоса стала похожей на хозяйскую —
СЛОМАННЫЕ НАДЕЖДЫ
Второй тайм разделился надвое — сперва «Атлетико» сумел отодвинуть игру от своих ворот и заставил серьезно понервничать Зидана и компанию: в одном из моментов Варан вынес мяч из пустых ворот после хорошей попытки Гамейро. Затем «Реал» начал успевать к мячу быстрее защитников хозяев, те стали еще больше фолить, и гости пустились искать счастья в штрафных, которые исправно назначались вблизи ворот Облака. Но с ударами Криштиану справлялся либо вратарь, либо защитники — под самый занавес встречи Лукас, сломавший нос Рамосу, сломал и надежды «сливочных» на победу, приняв на себя выстрел Роналду.
Финальный свисток застал первую за 12 лет нулевую ничью в главном матче испанской столицы. Дежурно победив (3:0) на стадионе «Бутарке», «Барселона» оторвалась от мадридской парочки уже на 10 очков. Никогда прежде ни один претендент на титул не отыгрывал такое отставание в таблице. Сможет ли «Реал» сдвинуться с этого нулевого километра, или вопрос с чемпионом в Испании уже решен?
|Диего Симеоне
|Зинедин Зидан
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|6
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|14
|1
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|9
|21
|Фолы
|6
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)