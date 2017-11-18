Нулевой километр. «Реал» отдает титул «Барселоне»?

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СТОЛИЧНЫЙ ОГОНЬ

Мадридское дерби для многих болельщиков «Реала» куда важнее «классического» противостояния с «Барселоной». Про фанатов «Атлетико» и говорить не приходится — для них в чемпионате существует лишь один принципиальный соперник. Остальные не в счет.

Первый в сезоне огонь в испанской столице предстояло зажечь в субботу. Команды подошли к дерби не в самой лучшей форме — в 8 очках позади «Барсы» (а по факту в 11, после победы сине-гранатовых над «Леганесом»), у «Реала» за спиной уже поражения от «Бетиса» (0:1) и «Жироны» (1:2), у «матрасников» — всего 2 победы в девяти последних матчах во всех турнирах (при 6 ничьих и 1 поражении). Тем интереснее должна была получиться очная встреча — особенно, если учесть, что из восьми последних выездных дерби «королевский» клуб лишь однажды отпраздновал успех, три раза сыграв вничью и четыре — проиграв.

«Реалу» сливки из носа нужна была победа, чтобы сокращать отставание от «Барселоны», «Атлетико» важно было выиграть просто потому, что для «красно-белых» нет ничего хуже поражения от «сливочных». «Королевскому» клубу впервые предстояло выйти на поле нового стадиона «атлетов», и все надежды гостей были связаны с тем, что ото сна пробудится наконец Криштиану Роналду — с одной стороны, португалец в последних четырех дерби забил 6 мячей, с другой — в этом чемпионате у него всего один гол после 48 (!!!) ударов по воротам.

ВОСКРЕСЕНИЕ

К субботней игре в стартовые составы обеих команд вернулись футболисты, которых заждались болельщики. Правый фланг защиты «Реала» вновь осветил блеск Дани Карвахаля, который справился с сердечным недугом, а центр поля хозяев наполнился мыслями Коке, фамилия которого — Ресуррексьон — переводится с испанского как «воскрешение». Не беда, что дерби выпало на субботу — кому-то одному из противников самое время было воскреснуть.

«Атлетико» на правах хозяев первым сорвал аплодисменты — Анхель Корреа должен был открывать счет уже в дебюте встречи, но удару не хватило точности. После этого начался классический для мадридского дерби футбол — тычки, зуботычины, остановки игры. Главный арбитр, Давид Фернандес Борбалан, против своей воли стал одним из главных действующих лиц — к нему взывали футболисты и болельщики, требующие справедливости. Самым резонансным моментом в первом тайме стал сломанный нос Серхио Рамоса — капитан гостей нырнул за мячом в чужой штрафной, но полет его был прерван ногой Лукаса. Футболка Рамоса стала похожей на хозяйскую — красно-белой, но желанный пенальти так и не был назначен. Первая половина вскоре подошла к концу, а в перерыве Серхио заменил Начо — несмотря на важность матча, врачи не разрешили капитану продолжить борьбу.

СЛОМАННЫЕ НАДЕЖДЫ

Второй тайм разделился надвое — сперва «Атлетико» сумел отодвинуть игру от своих ворот и заставил серьезно понервничать Зидана и компанию: в одном из моментов Варан вынес мяч из пустых ворот после хорошей попытки Гамейро. Затем «Реал» начал успевать к мячу быстрее защитников хозяев, те стали еще больше фолить, и гости пустились искать счастья в штрафных, которые исправно назначались вблизи ворот Облака. Но с ударами Криштиану справлялся либо вратарь, либо защитники — под самый занавес встречи Лукас, сломавший нос Рамосу, сломал и надежды «сливочных» на победу, приняв на себя выстрел Роналду.