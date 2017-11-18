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10:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нулевой километр. «Реал» отдает титул «Барселоне»?

Главный матч испанской столицы оставил больше вопросов, чем ответов.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

СТОЛИЧНЫЙ ОГОНЬ

Мадридское дерби для многих болельщиков «Реала» куда важнее «классического» противостояния с «Барселоной». Про фанатов «Атлетико» и говорить не приходится — для них в чемпионате существует лишь один принципиальный соперник. Остальные не в счет.

Первый в сезоне огонь в испанской столице предстояло зажечь в субботу. Команды подошли к дерби не в самой лучшей форме — в 8 очках позади «Барсы» (а по факту в 11, после победы сине-гранатовых над «Леганесом»), у «Реала» за спиной уже поражения от «Бетиса» (0:1) и «Жироны» (1:2), у «матрасников» — всего 2 победы в девяти последних матчах во всех турнирах (при 6 ничьих и 1 поражении). Тем интереснее должна была получиться очная встреча — особенно, если учесть, что из восьми последних выездных дерби «королевский» клуб лишь однажды отпраздновал успех, три раза сыграв вничью и четыре — проиграв.

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«Реалу» сливки из носа нужна была победа, чтобы сокращать отставание от «Барселоны», «Атлетико» важно было выиграть просто потому, что для «красно-белых» нет ничего хуже поражения от «сливочных». «Королевскому» клубу впервые предстояло выйти на поле нового стадиона «атлетов», и все надежды гостей были связаны с тем, что ото сна пробудится наконец Криштиану Роналду — с одной стороны, португалец в последних четырех дерби забил 6 мячей, с другой — в этом чемпионате у него всего один гол после 48 (!!!) ударов по воротам.

ВОСКРЕСЕНИЕ

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К субботней игре в стартовые составы обеих команд вернулись футболисты, которых заждались болельщики. Правый фланг защиты «Реала» вновь осветил блеск Дани Карвахаля, который справился с сердечным недугом, а центр поля хозяев наполнился мыслями Коке, фамилия которого — Ресуррексьон — переводится с испанского как «воскрешение». Не беда, что дерби выпало на субботу — кому-то одному из противников самое время было воскреснуть.

«Атлетико» на правах хозяев первым сорвал аплодисменты — Анхель Корреа должен был открывать счет уже в дебюте встречи, но удару не хватило точности. После этого начался классический для мадридского дерби футбол — тычки, зуботычины, остановки игры. Главный арбитр, Давид Фернандес Борбалан, против своей воли стал одним из главных действующих лиц — к нему взывали футболисты и болельщики, требующие справедливости. Самым резонансным моментом в первом тайме стал сломанный нос Серхио Рамоса — капитан гостей нырнул за мячом в чужой штрафной, но полет его был прерван ногой Лукаса. Футболка Рамоса стала похожей на хозяйскую — красно-белой, но желанный пенальти так и не был назначен. Первая половина вскоре подошла к концу, а в перерыве Серхио заменил Начо — несмотря на важность матча, врачи не разрешили капитану продолжить борьбу.

СЛОМАННЫЕ НАДЕЖДЫ

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Второй тайм разделился надвое — сперва «Атлетико» сумел отодвинуть игру от своих ворот и заставил серьезно понервничать Зидана и компанию: в одном из моментов Варан вынес мяч из пустых ворот после хорошей попытки Гамейро. Затем «Реал» начал успевать к мячу быстрее защитников хозяев, те стали еще больше фолить, и гости пустились искать счастья в штрафных, которые исправно назначались вблизи ворот Облака. Но с ударами Криштиану справлялся либо вратарь, либо защитники — под самый занавес встречи Лукас, сломавший нос Рамосу, сломал и надежды «сливочных» на победу, приняв на себя выстрел Роналду.

Финальный свисток застал первую за 12 лет нулевую ничью в главном матче испанской столицы. Дежурно победив (3:0) на стадионе «Бутарке», «Барселона» оторвалась от мадридской парочки уже на 10 очков. Никогда прежде ни один претендент на титул не отыгрывал такое отставание в таблице. Сможет ли «Реал» сдвинуться с этого нулевого километра, или вопрос с чемпионом в Испании уже решен?

Атлетико 0:0
Первый тайм: 0:0
Реал
18.11.2017, 22:45 основной раунд: 12-й тур Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне Зинедин Зидан
Составы
Ян Облак 13
77′ Хуанфран 20
82′ Лукас Эрнандез 19
89′ Диего Годин 2
34′ Стефан Савич 15
70′ Коке 6
63′ Ньигес Сауль 8
Габриэль Фернандес Габи 14
54′ Томас Партей 5
Янник Феррейра-Карраско 10
76′ Антуан Гризманн 7
Хосе Санс Фернандо Торрес 9
77′ Анхель Корреа 11
Кевин Гамейро 21
13 Франсиско Кортес Касилья
2 Даниэль Карвахаль 20′
12 Марселу
5 Рафаэль Варан
10 Лука Модрич
8 Тони Кроос
14 Каземиру
7 Криштиану Роналду
22 Франсиско Роман Иско
4 Серхио Рамос 45′
6 Фернандес Иглесиас Начо 82′
9 Карим Бензема 76′
20 Марко Асенсио
Статистика
6 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 14
1 Удары в створ 3
7 Угловые 9
21 Фолы 6
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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