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«Наполи» одержал домашнюю победу над «Миланом»
«Наполи» одержал победу над «Миланом» в матче 13-го тура итальянской Серии А.
«Наполи» одержал победу над «Миланом» в матче 13-го тура итальянской Серии А.
Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 33-й минуте Лоренцо Инсинье открыл счёт в матче, а на 72-й минуте вышедший на замену Пётр Зелиньски забил второй гол неаполитанской команды. В концовке россонери удалось отыграть один мяч — отличился Алессио Романьоли.
Лидирующий в таблице Серии А «Наполи» набрал 35 очков и опережает сыгравший на матч меньше «Ювентус» на четыре балла. «Милан» с 19 очками в активе располагается на седьмой позиции.
|Маурицио Сарри
|Винченцо Монтелла
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|12
|10
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|1
|16
|Фолы
|6
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Даниэле Довери (Италия)