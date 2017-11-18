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01:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» одержал домашнюю победу над «Миланом»

«Наполи» одержал победу над «Миланом» в матче 13-го тура итальянской Серии А.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 33-й минуте Лоренцо Инсинье открыл счёт в матче, а на 72-й минуте вышедший на замену Пётр Зелиньски забил второй гол неаполитанской команды. В концовке россонери удалось отыграть один мяч — отличился Алессио Романьоли.

Лидирующий в таблице Серии А «Наполи» набрал 35 очков и опережает сыгравший на матч меньше «Ювентус» на четыре балла. «Милан» с 19 очками в активе располагается на седьмой позиции.

Наполи 2:1
Первый тайм: 1:0
Милан
18.11.2017, 22:45 основной раунд: 13-й тур San Paolo
Главные тренеры
Маурицио Сарри Винченцо Монтелла
Голы
33′ Лоренцо Инсинье 24
72′ Петр Зелиньски 20
13 Алессио Романьоли 90+1′
Составы
Хосе Мануэль Пепе Рейна 25
Эльсеид Хюсай 23
Калиду Кулибали 26
Рауль Альбиоль 33
90+4′ Маркес Лоурейру Аллан 5
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 8
Дрис Мертенс 14
Лоренцо Инсинье 24
66′ Мариу Руй 6
Кристиан Маджо 11
69′ Марек Хамшик 17
Петр Зелиньски 20
79′ Хосе Кальехон 7
Марко Рог 30
99 Джанлуиджи Доннарумма
13 Алессио Романьоли
19 Леонардо Бонуччи
22 Матео Пабло Музаккьо
5 Джакомо Бонавентура
73 Мануэль Локателли
79 Франк Кессье
7 Никола Калинич
18 Риккардо Монтоливо 85′
21 Лукас Билья
8 Хесус Хоакин Сусо 45′
9 Андре Силва
11 Фабио Борини 77′ 5′
20 Иньяцио Абате
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 12
10 Удары в створ 2
4 Угловые 1
16 Фолы 6
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Даниэле Довери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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