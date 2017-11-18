Усманову предложено купить ФК «Андерлехт», но никаких решений не принято

Ранее бельгийская газета Het Laatste Nieuws распространила информацию о том, что Усманов заинтересован в покупке «Андерлехта». По данным издания, на приобретение клуба также претендуют бельгийские предприниматели Пол Гейзенс и Воутер Вандерхауте, которые действуют совместно.

«Отвечая на запросы со стороны прессы, представитель USM Holdings Limited по связям с прессой заявил, что господин Алишер Усманов регулярно получает различные предложения, в том числе о возможности приобретения футбольного клуба «Андерлехт», но никаких решений не было принято. Господин Усманов остается постоянным и искренним болельщиком и акционером футбольного клуба «Арсенал», — сказали в пресс-службе.

Усманов является владельцем 30,04% акций английского футбольного клуба «Арсенал».