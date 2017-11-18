Римское дерби: видеоповтор для обидчика России и провал бывшего ростовчанина
«Рома» одержала победу над «Лацио» и обошла принципиального соперника в турнирной таблице.
«Рома» одержала победу над «Лацио» и обошла принципиального соперника в турнирной таблице.
ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ
Такого мощного римского дерби не было давно! Дотошные статистики суммировали очки, набранные «Ромой» и «Лацио» после 11 туров чемпионата Италии, получили число 55 и восхитились. Столь успешно оба римских клуба не стартовали с сезона-1994/95. В ту пору нынешний рулевой «орлов» Симоне Индзаги только начинал игровую карьеру, а главный тренер «волков» Эусебио Ди Франческо пылил в серии B за «Луккезе» и ни о каком скудетто с «Ромой» даже не мечтал.
Два римских клуба действительно чудо как хороши. Их графики движения по сезону радуют глаз зеленым цветом — им традиционно отмечают победы. «Джиаллоросси» накануне дерби выиграли 5 матчей подряд — к четырем успехам в чемпионате они добавили разгром «Челси». «Лацио» побеждает еще дольше — 9 игр к ряду, и одной из жертв этой серии стал «Ювентус».
«ЗАГОВОР» ДЖЕКО
Главный успех «Ромы» случился еще до начала дерби — врачи «желто-красных» в кратчайшие сроки поставили на ноги Раджу Наингголана, который привез травму из сборной Бельгии. «Волки» вышли с тремя монстрами в центре поля — Де Росси, Стротманом и Наингголаном и почти сразу перекрыли кислород номинальным гостям. Правда, в самом начале «Лацио» успел забить — Иммобиле отправил мяч в сетку из офсайда, но потом «орлы» только отбивались от массированных атак, адресатом которых почти всегда был Джеко. Самый яркий показатель преимущества «Ромы» — соотношение фолов. К исходу получаса игры счет по нарушениям был 4:0 в пользу «лациале» — «желто-красные» в дебюте вообще фолили.
Лишь после получаса игры команда Индзаги пришла в себя и ответила парой
В самом начале второго тайма Рокки, набивший руку на постановке одиннадцатиметровых в Петербурге в матче России с Испанией, снова указал на точку. Правда, в этот раз все было гораздо очевиднее, чем в моменте с мнимой игрой рукой Кузяева.
Четыре минуты спустя история повторилась с теми же действующими лицами — бедолага Баштуш попал под прессинг Перотти, итальянец мгновенно перевел мяч Наингголану и тот вколотил второй гол в ворота Стракоши.
Индзаги занялся реанимацией «Лацио»: бросил в бой
В концовке «орлы» привлекли к атакам даже Стракошу, но это им не помогло — «Рома» наглухо перекрыла подступы к своей штрафной и спокойно удержала победу в дерби.
|Эусебио Ди Франческо
|Симоне Индзаги
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)