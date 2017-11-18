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23:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Римское дерби: видеоповтор для обидчика России и провал бывшего ростовчанина

«Рома» одержала победу над «Лацио» и обошла принципиального соперника в турнирной таблице.

Источник: Спорт-Экспресс

ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ

Такого мощного римского дерби не было давно! Дотошные статистики суммировали очки, набранные «Ромой» и «Лацио» после 11 туров чемпионата Италии, получили число 55 и восхитились. Столь успешно оба римских клуба не стартовали с сезона-1994/95. В ту пору нынешний рулевой «орлов» Симоне Индзаги только начинал игровую карьеру, а главный тренер «волков» Эусебио Ди Франческо пылил в серии B за «Луккезе» и ни о каком скудетто с «Ромой» даже не мечтал.

Два римских клуба действительно чудо как хороши. Их графики движения по сезону радуют глаз зеленым цветом — им традиционно отмечают победы. «Джиаллоросси» накануне дерби выиграли 5 матчей подряд — к четырем успехам в чемпионате они добавили разгром «Челси». «Лацио» побеждает еще дольше — 9 игр к ряду, и одной из жертв этой серии стал «Ювентус».

«ЗАГОВОР» ДЖЕКО

Главный успех «Ромы» случился еще до начала дерби — врачи «желто-красных» в кратчайшие сроки поставили на ноги Раджу Наингголана, который привез травму из сборной Бельгии. «Волки» вышли с тремя монстрами в центре поля — Де Росси, Стротманом и Наингголаном и почти сразу перекрыли кислород номинальным гостям. Правда, в самом начале «Лацио» успел забить — Иммобиле отправил мяч в сетку из офсайда, но потом «орлы» только отбивались от массированных атак, адресатом которых почти всегда был Джеко. Самый яркий показатель преимущества «Ромы» — соотношение фолов. К исходу получаса игры счет по нарушениям был 4:0 в пользу «лациале» — «желто-красные» в дебюте вообще фолили.

Лишь после получаса игры команда Индзаги пришла в себя и ответила парой более-менее опасных атак, но без офсайда Иммобиле забить никак не мог. Джеко продолжал бодать Баштуша и компанию и едва не забил после забавного углового. Перед подачей босниец обошел едва ли не всех партнеров, которые пришли в штрафную Стракоши и каждому шепнул что-то на ухо. «Заговор» почти удался — все рванули вперед, а Джеко отскочил на пару шагов назад и мяч прилетел точно к нему. Босниец пробил здорово, но чуть промахнулся мимо дальнего угла.

В самом начале второго тайма Рокки, набивший руку на постановке одиннадцатиметровых в Петербурге в матче России с Испанией, снова указал на точку. Правда, в этот раз все было гораздо очевиднее, чем в моменте с мнимой игрой рукой Кузяева. Экс-ростовчанин Баштуш действительно резко пошел в подкат и срубил ворвавшегося в штрафную Коларова. Перотти разбегался со садисткой неторопливостью, а потом вколотил мяч в угол. Над сектором ультрас «Ромы» взвился огромный транспарант — «Город — наш!».

Четыре минуты спустя история повторилась с теми же действующими лицами — бедолага Баштуш попал под прессинг Перотти, итальянец мгновенно перевел мяч Наингголану и тот вколотил второй гол в ворота Стракоши.

Индзаги занялся реанимацией «Лацио»: бросил в бой Лукаку-младшего и Нани. Помогло это не сильно, но несостоявшийся зенитовец Манолас нашел проблемы на ровном месте — грек зачем-то прервал рукой безобидный прострел с фланга. Рокки снова увидел что-то не то, но на этот случай в серии А есть видеоповторы. Арбитр подбежал к монитору на бровке пересмотрел момент и указал на «точку». Иммобиле реализовал пенальти и вернул «Лацио» в игру.

В концовке «орлы» привлекли к атакам даже Стракошу, но это им не помогло — «Рома» наглухо перекрыла подступы к своей штрафной и спокойно удержала победу в дерби.

Рома 2:1
Первый тайм: 0:0
Лацио
18.11.2017, 20:00 основной раунд: 13-й тур Olimpico
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Симоне Индзаги
Голы
49′ Диего Перотти 8
53′ Раджа Наингголан (Д. Перотти) 4
17 Чиро Иммобиле 72′
Составы
Алиссон 1
Александр Коларов 11
87′ Федерико Фасио 20
Константинос Манолас 44
Диего Перотти 8
Кевин Стротман 6
Эдин Джеко 9
Даниэле Де Росси 16
80′ Алессандро Флоренци 24
Бруну Перес 25
73′ Стефан Эль-Шаарави 92
Жерсон 30
67′ 85′ Раджа Наингголан 4
Гильерме Жуан Жезус 5
1 Томас Стракоша
3 Стефан де Фрай
15 Бартоломеу Жакинту Баштуш
77 Адам Марушич
16 Марко Пароло
21 Сергей Милинкович-Савич
18 Ромеро Луис Альберто 55′
17 Чиро Иммобиле
26 Штефан Раду 77′
4 Патрисио Габаррон
19 Сенад Лулич 58′ 18′
5 Джордан Лукаку
6 Пеззини Лейва Лукас 58′ 25′
7 Нани 63′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 2
6 Угловые 7
11 Фолы 17
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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