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23:07 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 18 ноября. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ньюкаслом» со счетом 4:1 в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: AP 2017

В составе победителей забитыми мячами отметились Антони Марсьяль (37-я минута), Крис Смоллинг (45), Поль Погба (54) и Ромелу Лукаку (70). У гостей отличился Дуайт Гейл (14).

На 77-й минуте в составе «Манчестер Юнайтед» на замену вышел нападающий Златан Ибрагимович. Швед появился на поле впервые с апреля 2017 года, когда получил травму колена в матче четвертьфинала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом».

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает второе место, набрав 26 очков и на восемь баллов отставая от лидирующего «Манчестер Сити». Для «Ньюкасла» поражение стало третьим подряд, клуб с 14 очками идет 11-м.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон», «Ньюкасл» также дома сыграет с «Уотфордом». Обе встречи пройдут 25 ноября.

Манчестер Юнайтед 4:1
Первый тайм: 2:1
Ньюкасл Юнайтед
18.11.2017, 20:30 основной раунд: 12-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Рафаэль Бенитес
Голы
37′ Антони Марсьяль (П. Погба) 11
45+1′ Крис Смоллинг (Э. Янг) 12
54′ Поль Погба (М. Рэшфорд) 6
70′ Ромелу Лукаку (Х. Мата) 9
9 Дуайт Гэйл (Д. Йедлин) 14′
Составы
Давид де Хеа 1
Виктор Линделеф 2
67′ Крис Смоллинг 12
Антонио Валенсия 25
Эшли Янг 18
Неманья Матич 31
Ромелу Лукаку 9
Маркус Рэшфорд 19
70′ Поль Погба 6
Маруан Феллаини 27
83′ Хуан Мануэль Мата 8
Андер Агуэра Эррера 21
77′ Антони Марсьяль 11
Златан Ибрагимович 10
1 Роб Эллиот
2 Киран Кларк
19 Хавьер Манкильо
20 Флориан Лежен
22 ДеАндре Йедлин
8 Джонджо Шелви
14 Исаак Хэйден 12′
7 Джейкоб Мерфи
11 Мэтт Ритчи 66′
16 Роландо Аронс
9 Дуайт Гэйл 77′
10 Мохамед Диаме
21 Хосе Луис Санмартин Хоселу 71′
45 Александр Митрович
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 5
11 Угловые 4
10 Фолы 9
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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