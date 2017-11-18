«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии

В составе победителей забитыми мячами отметились Антони Марсьяль (37-я минута), Крис Смоллинг (45), Поль Погба (54) и Ромелу Лукаку (70). У гостей отличился Дуайт Гейл (14).
На 77-й минуте в составе «Манчестер Юнайтед» на замену вышел нападающий Златан Ибрагимович. Швед появился на поле впервые с апреля 2017 года, когда получил травму колена в матче четвертьфинала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом».
В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает второе место, набрав 26 очков и на восемь баллов отставая от лидирующего «Манчестер Сити». Для «Ньюкасла» поражение стало третьим подряд, клуб с 14 очками идет 11-м.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон», «Ньюкасл» также дома сыграет с «Уотфордом». Обе встречи пройдут 25 ноября.