Матрешка от Слуцкого. Что сказал тренер «Халла» после ничьей с «Ипсвичем»

Источник: Спорт-Экспресс

Перед началом пресс-конференции Слуцкий поздоровался с комментатором BBC Дэвидом Бернсом и вручил ему матрешку «за поддержку клуба». Журналист поблагодарил российского тренера за подарок, выложил фото с матрешкой и назвал Леонида Викторовича «обаятельным человеком».

О ПРОБЛЕМАХ

— В прошлой встрече у нас было много проблем, — начал Слуцкий. — И сегодня мы не смогли победить, но, думаю, сегодня мы сыграли лучше, чем в последних трех матчах. Я думал над тем, как поменять качество игры. У нас были проблемы, но мы строим новую команду. Мы рано пропустили гол, и я боялся, что мы встанем, как было в матче с «Шеффилд Юнайтед». Этого не произошло, и это очевидный шаг вперед для «Халла», мы показали действительно хорошую игру. Конечно, я понимаю разочарование от результата, но мы должны сосредоточиться на позитивных сторонах. Я и сам разочарован, но очень доволен Дико и Хенриксеном.

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ИГРОКАХ

— Хенриксен сыграл лучший матч в этом сезоне. Он выиграл много единоборств. Дьоманде должен была забивать в добавленное время, но, к сожалению, мы не смогли изменить ситуацию. Конечно, мы снова потеряли концентрацию, и это происходит не в первый раз, но я объясню вам, почему.

О СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ

— Иногда я думаю, что у нас нет шансов на успех — в некоторых матчах возникают сложные ситуации, в которых игра напоминает качели. Но у нас мало времени на анализ ситуации — следующий матч уже через три дня. Могу сказать, что у меня хорошие отношения с футболистами, однако нам не хватает времени.

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