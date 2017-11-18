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22:07 (мск), источник: Советский спорт

Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Нант»

Футболисты «ПСЖ» на своем поле взяли верх над «Нантом» в матче 13-го тура чемпионата Франции со счетом 4:1.

Источник: AP 2017

В составе хозяев отличились Анхель Ди Мария, Хавьер Пасторе и Эдинсон Кавани, оформивший в этой встрече дубль. У «Нанта» точный удар на свой счет записал Прежюс Накулма.

После этой игры «ПСЖ» набрал 35 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. «Нант» с 23 очками занимает пятое место.

В следующем туре «ПСЖ» 26 ноября на выезде встретится с «Монако». Днем ранее «Нант» встретится в гостях с «Ренном».

ПСЖ 4:1
Первый тайм: 2:0
Нант
18.11.2017, 19:00 основной раунд: 13-й тур Parc des Princes
Главные тренеры
Эмери Унаи Клаудио Раньери
Голы
38′ Эдинсон Кавани 9
42′ Анхель Ди Мария 11
65′ Хавьер Пасторе 27
79′ Эдинсон Кавани 9
22 Прежюс Накульма 60′
Составы
Альфонс Ареола 16
Тиагу Силва 2
Маркиньюс 5
48′ Юри Берчиче 17
Дани Алвес 32
Эдинсон Кавани 9
Неймар 10
Анхель Ди Мария 11
74′ 80′ Марко Верратти 6
Джовани Ло Сельсо 18
86′ Адриен Рабьо 25
Кристофер Нкунку 24
80′ Хавьер Пасторе 27
Юлиан Дракслер 23
30 Чиприан Тэтэрушану
3 Диегу Карлос
4 Николя Паллуа 48′
12 Чидози Авазьем 63′
15 Лео Дюбуа
19 Абдулай Туре
28 Валентен Ронжье
9 Эмилиано Сала
5 Коффи Джиджи 70′ 65′
8 Адриен Томассон
6 Педру Алвес Лукас Лима 45′
7 Жюль Илоки
20 Андрей Жиротто 59′
22 Прежюс Накульма
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 8
10 Удары в створ 1
9 Угловые 2
9 Фолы 17
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Николя Ренвий (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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