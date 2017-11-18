По информации источника, бразилец принял такое решение из соображений безопасности.
Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Нант»
Футболисты «ПСЖ» на своем поле взяли верх над «Нантом» в матче 13-го тура чемпионата Франции со счетом 4:1.
Футболисты «ПСЖ» на своем поле взяли верх над «Нантом» в матче 13-го тура чемпионата Франции со счетом 4:1.
В составе хозяев отличились Анхель Ди Мария, Хавьер Пасторе и Эдинсон Кавани, оформивший в этой встрече дубль. У «Нанта» точный удар на свой счет записал Прежюс Накулма.
После этой игры «ПСЖ» набрал 35 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. «Нант» с 23 очками занимает пятое место.
В следующем туре «ПСЖ» 26 ноября на выезде встретится с «Монако». Днем ранее «Нант» встретится в гостях с «Ренном».
|Эмери Унаи
|Клаудио Раньери
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|8
|10
|Удары в створ
|1
|9
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Николя Ренвий (Франция)