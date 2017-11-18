По информации источника, бразилец принял такое решение из соображений безопасности.
Киевское «Динамо» заинтересовано в Патрике Твумаси
Киевское «Динамо» может приобрести нападающего «Астаны» Патрика Твумаси.
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Киевское «Динамо» может приобрести нападающего «Астаны» Патрика Твумаси.
23-летний нападающий из Ганы демонстрирует хорошие показатели в Лиге Европы, где на его счету уже 3 гола в 4 турах.
Трансферная стоимость Твумаси составляет ориентировочно 1,5 млн евро. Форвард может стать заменой травмированному Артему Кравцу, который выбыл на длительный период после матча с «Ворсклой».