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21:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Это опять случилось: «Халл» потерял очки, пропустив в конце

«Тигры» прервали серию из трех поражений, но упустили победу над «Ипсвичем».

Источник: Спорт-Экспресс

ХАЛЛ — ИПСВИЧ — 2:2 (1:1)

Голы: Макголдрик, 6 (0:1). Боуэн, 34 (1:1). Дико, 51 (2:1). Спенс, 88 (2:2)
Нереализованный пенальти: Макголдрик, 75 (вратарь).

«Халл»: Макгрегор, Томори, Доусон, Хектор, Аина, Стюарт, Ларссон (Мейлер, 81), Боуэн, Хенриксен, Грощицки (Ирвайн, 68), Дико (Дьоманде, 89).

«Ипсвич»: Бялковски, Спенс, Чеймберс, Уэбстер, Кнудсен, Скьюс, Коннолли (Брю, 80), Гарнер, Уогхорн (Уорд, 80), Челина, Макголдрик (Сирс, 86).

Предупреждения: Уэбстер, 40. Ларссон, 46. Боуэн, 54. Коннолли, 58. Гарнер, 64. Кнудсен, 67. Стюарт, 90+1. Уорд, 90+1.
Судья: Кут.

18 ноября. Кингстон-апон-Халл. Стадион «Кей-Си». 15 516 зрителей.

ПЯТЕРО «ТИГРОВ» — НА ЧМ-2018?

«Я все время думаю о проблемах, проблемах, и проблемах, — твердил Леонид Слуцкий перед игрой с “Ипсвичем”. — Но есть и позитивные вещи: важно, что мы с футболистами поддерживаем друг друга, в команде потрясающая атмосфера». Это правда: авторитет Слуцкого в «Халле» все еще высок, несмотря на затянувшуюся серию поражений. Но отсутствие результата всегда сказывается на игроках — рано или поздно.

Поэтому для Слуцкого было важно, чтобы с последних в году гастролей со сборными футболисты вернулись в приподнятом настроении. У Мейлера не получилось — его Ирландия проиграла Дании и осталась без чемпионата мира, зато швед Ларссон и австралиец Ирвайн путевки в Россию получили. Выходит, от «Халла» на главный турнир года могут поехать пятеро — помимо последних двоих, Эйна (Нигерия), Грощицки (Польша) и Абель Эрнандес (Уругвай).

Эрнандес все еще восстанавливается от травмы, а Ирвайн устал после длительных перелетов, но все остальные оказались в стартовом составе, причем Аину Слуцкий передвинул с правого фланга на левый. Важны и возвращение Хенриксена на место «десятки» и появление Дико — Кэмпбелл получил повреждение, и малийский новичок выступил в качестве дублера.

ДЕСЯТЬ МИНУТ БЕЗ ШТРАФНОЙ

Но до середины первого тайма ни Дико, ни Грощицки, ни Хенриксена не было видно вообще. «Испвич», не побеждавший в Халле десять лет, скрутил хозяев и не давал им поднять головы. Отсюда — ранний пропущенный гол. Хитрый розыгрыш углового привел к очередному пожару в штрафной «Халла» — и Макголдрик открыл счет.

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Тем временем, группировка активных фанатов клуба Amber Nectar высчитывала, сколько пройдет времени до того как мяч окажется в штрафной «Ипсвича». Гости не позволяли «тиграм» даже этого на протяжении 10 минут. Если быть точным, 10 минут 37 секунд — именно столько насчитали представители группировки.

Они же обратили внимание и на мертвую тишину в начале игры, на традиционные выкрики «Алламы — вон» и на баннер, оскорбляющий владельцев «Халла». Как только его вывесили на трибуне, стюарды подошли к болельщикам и попросили снять.

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Шла 22-я минута, когда «тигры» наконец-то пробили по воротам. Это сделал золотой мальчик «Халла» Боуэн, причем даже попал в створ. 20-летний полузащитник часто выручает команду в этом сезоне, и в субботу он тоже помог «Халлу» — в конце первого тайма Боуэн замкнул прострел Грощицки. Это девятый гол в чемпионшипе для юного хавбека, который до этого сезона почти не играл за «Халл».

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ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

В среду в Кингстон-апон-Халле был праздник: в город с официальным визитом приехала королева Елизавета II, но на матч «тигров» она не осталась — и так слишком занята. А жаль — для Боуэна это была бы особая честь, забить на глазах у Ее Величества.

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Но «Халлу» удалось перебороть «Ипсвич» и без поддержки королевы. В начале второго тайма Дико поймал гостей на выходе из офсайда, вышел один на один и отправил мяч мимо Бялковски. Накануне матча «Халл» вспоминал, что на стадионе «Кей-Си» забил в ворота «Ипсвича» больше, чем другим. Отличное продолжение серии!

«Тигры» лучше соперника играли во втором тайме и заслуживали победу. Казалось, хоть сейчас Слуцкому повезет — на 75-й минуте в ворота «Халла» был назначен пенальти, но голкипер Макгрегор его отразил.

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Однако «тигры» в очередной раз пропустили важный гол в эндшпиле. «Вулверхэмптон», КПР, «Престон», «Рединг», «Норвич» и теперь «Ипсвич» — шесть команд грабили «Халл» на очки на последних минутах. Это уже хроническая болезнь.

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