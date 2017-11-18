По информации источника, бразилец принял такое решение из соображений безопасности.
«Манчестер Сити» обыграл «Лестер», «Челси» разгромил «Вест Бромвич»
«Манчестер Сити» на выезде победил «Лестер Сити» в матче 12-го тура чемпионата Англии.
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«Манчестер Сити» на выезде победил «Лестер Сити» в матче 12-го тура чемпионата Англии.
В конце первого тайма Габриэл Жезус вывел «горожан» вперёд, а в начале второй половины игры Кевин Де Брёйне закрепил преимущество гостей.
«Челси» также одержал гостевую победу, разгромив «Вест Бромвич Альбион» со счётом 4:0. Дубль в составе синих оформил Эден Азар, по одному голу забили Альваро Мората и Маркос Алонсо.
Ещё в одном матче 12-го тура АПЛ «Бёрнли» обыграл «Суонси Сити» (2:0).