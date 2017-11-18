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«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон», Ниасс спас «Эвертон» от поражения
«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в матче 12-го тура АПЛ.
«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в матче 12-го тура АПЛ.
Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
На 31-й минуте Мохамед Салах открыл счет. Десять минут спустя Мохамед Салах оформил дубль. В середине второго тайма отличился Филиппе Коутиньо.
В других матчах 12-го тура АПЛ «Эвертон» благодаря голу
|Ливерпуль
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3:0
Первый тайм: 2:0
|Саутгемптон
|Юрген Клопп
|Маурисио Пеллегрино
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|5
|8
|Удары в створ
|0
|10
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Майкл Джонс (Англия)