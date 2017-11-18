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20:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон», Ниасс спас «Эвертон» от поражения

«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в матче 12-го тура АПЛ.

Источник: Reuters

Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

На 31-й минуте Мохамед Салах открыл счет. Десять минут спустя Мохамед Салах оформил дубль. В середине второго тайма отличился Филиппе Коутиньо.

В других матчах 12-го тура АПЛ «Эвертон» благодаря голу экс-игрока «Локомотива» Байе Умар Ниасса ушел от поражения в игре с «Кристал Пэлас» (2:2), а «Борнмут» разгромил «Хаддерсфилд Таун» со счетом 4:0.

Ливерпуль 3:0
Первый тайм: 2:0
Саутгемптон
18.11.2017, 18:00 основной раунд: 12-й тур Anfield Road
Главные тренеры
Юрген Клопп Маурисио Пеллегрино
Голы
31′ Мохамед Салах 11
41′ Мохамед Салах 11
68′ Филиппе Коутинью 10
Составы
Симон Миньоле 22
43′ Деян Ловрен 6
Рагнар Клаван 17
Альберто Морено 18
Трент Александр-Арнольд 66
Джорджиньо Вайналдум 5
Джордан Хендерсон 14
Роберту Фирмину 9
69′ Филиппе Коутинью 10
Эмре Джан 23
80′ Мохамед Салах 11
Джеймс Милнер 7
74′ Садио Мане 19
Алекс Окслейд-Чемберлен 21
44 Фрэйзер Форстер
2 Седрик Суариш
6 Уэсли Худт
17 Виргил ван Дейк
21 Райан Бертранд
8 Стивен Дэйвис
14 Ориоль Ромеу 61′
22 Натан Редмонд
19 Софьян Буфаль 69′
16 Джеймс Уорд-Проуз
7 Шейн Лонг 79′
20 Маноло Габбьядини
11 Душан Тадич 55′
10 Чарли Остин
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 5
8 Удары в створ 0
10 Угловые 2
14 Фолы 9
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Джонс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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