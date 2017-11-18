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Иммобиле и Луис Альберто — в атаке «Лацио» на матч с «Ромой»
Стали известны составы на матч 14-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Лацио».
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Стали известны составы на матч 14-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Лацио».
В составе «орлов» с первых минут в атаке сыграют Чиро Иммобиле и Луис Альберто.
«Рома»: Алиссон — Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци — Наингголан, Де Росси, Стротман — Перотти, Джеко,
«Лацио»: Стракоша — Раду, Де Фрай, Баштош — Лулич,