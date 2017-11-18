По информации источника, бразилец принял такое решение из соображений безопасности.
«Кельн» — первый клуб, забивший меньше 5 голов в 12 стартовых матчах бундеслиги
«Кельн» установил антирекорд результативности в бундеслиге.
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«Кельн» установил антирекорд результативности в бундеслиге.
Клуб стал первым, не сумевшим забить 5 голов в стартовых 12 матчах — на его счету всего четыре забитых мяча. Это «достижение» может повторить «Вердер», если не забьет в завтрашнем матче с «Ганновером».
«Кельн» с 2 ничьими и 10 поражениями замыкает турнирную таблицу, на счету «Вердера» — пять ничьих и шесть поражений.