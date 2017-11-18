«Бавария» разгромила «Аугсбург» и укрепила лидерство в чемпионате Германии
ТАСС, 18 ноября. «Бавария» одержала крупную победу над «Аугсбургом» со счетом 3:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
ТАСС, 18 ноября. «Бавария» одержала крупную победу над «Аугсбургом» со счетом 3:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
Забитыми мячами отметились Артуро Видаль (31-я минута) и Роберт Левандовский (28, 49). Для мюнхенской команды эта победа стала пятой подряд в первенстве страны.
Ближайший преследователь «Баварии» — «Лейпциг» — сыграл вничью с «Байером» (2:2), позволив сопернику сравнять счет, имея на одного игрока больше. В турнирной таблице «Бавария» занимает первое место, набрав 29 очков, у «Лейпцига» — 23. «Аугсбург» с 16 очками идет 10-м.
В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией», «Аугсбург» примет «Вольфсбург». Обе встречи пройдут 25 ноября.
Результаты других матчей игрового дня:
«Вольфсбург» — «Фрайбург» — 3:1;.
«Майнц» — «Кельн» — 1:0;.
«Хоффенхайм» — «Айнтрахт» — 1:1.
|Юпп Хайнкес
|Мануэль Баум
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Маркус Шмидт (Германия)