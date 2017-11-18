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20:03 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» разгромила «Аугсбург» и укрепила лидерство в чемпионате Германии

ТАСС, 18 ноября. «Бавария» одержала крупную победу над «Аугсбургом» со счетом 3:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.

Источник: AP 2017

Забитыми мячами отметились Артуро Видаль (31-я минута) и Роберт Левандовский (28, 49). Для мюнхенской команды эта победа стала пятой подряд в первенстве страны.

Ближайший преследователь «Баварии» — «Лейпциг» — сыграл вничью с «Байером» (2:2), позволив сопернику сравнять счет, имея на одного игрока больше. В турнирной таблице «Бавария» занимает первое место, набрав 29 очков, у «Лейпцига» — 23. «Аугсбург» с 16 очками идет 10-м.

В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией», «Аугсбург» примет «Вольфсбург». Обе встречи пройдут 25 ноября.

Результаты других матчей игрового дня:

«Вольфсбург» — «Фрайбург» — 3:1;.

«Майнц» — «Кельн» — 1:0;.

«Хоффенхайм» — «Айнтрахт» — 1:1.

Бавария 3:0
Первый тайм: 2:0
Аугсбург
18.11.2017, 17:30 основной раунд: 12-й тур Allianz-Arena
Главные тренеры
Юпп Хайнкес Мануэль Баум
Голы
31′ Артуро Видаль (Н. Зюле) 23
38′ Роберт Левандовски (А. Видаль) 9
49′ Роберт Левандовски (Дж. Киммих) 9
Составы
Свен Ульрайх 26
Никлас Зюле 4
Матс Хуммельс 5
Хави Мартинес 8
Рафинья 13
Хамес Родригес 11
Джошуа Киммих 32
Роберт Левандовски 9
74′ Хуан Бернат 14
Давид Алаба 27
78′ Арьен Роббен 10
Корантен Толиссо 24
80′ Артуро Видаль 23
Себастьян Руди 19
35 Mapвин Хитц
4 Даниэл Опар 16′
6 Джеффри Гауэлеув 30′
31 Филипп Макс
38 Кевин Дансо
8 Рани Хедира 7′
10 Даниэль Байер
11 Михаэль Грегорич
7 Марсель Хеллер 60′
17 Жонатан Шмид
30 Франсиску да Силва Каиуби 69′
3 Костантинос Стафилидис
27 Альфред Финнбогасон 83′
22 Чи Дон Вон
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 3
6 Угловые 3
13 Фолы 16
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Маркус Шмидт (Германия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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