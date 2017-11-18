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18:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Венгера снова любят. «Арсенал» выиграл у «Тоттенхэма»

«Канониры» прервали серию из шести матчей без побед в дерби северного Лондона.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Дерби северного Лондона — это серьезно. Владельцы столичных пабов на время матчей даже традиционно устраивают акции для посетителей. Но только для тех, кто болеет за их любимые клубы. Вот идентичные объявления у лондонских баров: на одном болельщикам «Арсенала» предоставляют 50-процентную скидку на все, а фанатов «Тоттенхэма» грубо посылают, на другом — наоборот.

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На поле «шпоры» давно уже не дают своим врагам никаких скидок. До субботы «Арсенал» не мог выиграть у «Тоттенхэма» в шести матчах премьер-лиги подряд, а Харри Кейн лично забивал в пяти последних дерби. Несколько лет назад, когда английского нападающего называли one-season wonder (что-то вроде «игрок-однодневка»), болельщики «Арсенала» любили распевать во время матчей «Кейн — один из нас». Одно время он действительно занимался в академии «канониров» и был запечатлен в их футболке.

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Сейчас уже Кейн для «Арсенала» — «один из них». Форвард забивает и забивает, в том числе за сборную Англии, а Алли с Эриксеном его дополняют. Лидер сборной Дании на неделе вывел свою команду на чемпионат мира, а Деле на предматчевой тренировке показал, что при случае может встать в ворота.

Однако в первом тайме зажигало другое трио. Арсен Венгер снова сыграл по схеме 3−4−2−1, но на этот раз выпустил Ляказетта в основе. Это важно, потому что в предыдущем матче с «Манчестер Сити» француз остался в запасе, вышел во втором тайме и забил. Болельщики «Арсенала» недоумевали, как может нападающий за 50 миллионов евро пролететь мимо стартового состава.

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Венгер одумался, и в дерби Ляказетт принес пользу «канонирам». Как и Езил с Алексисом Санчесом, которые в этом сезоне постоянно подвергаются критике. Хозяева выдержали получасовой вялый напор «Тоттенхэма», в ходе которого Эриксен едва не попал в нижний угол ворот, а Кейну не дал прошить «девятку» Чех. «Арсенал» грамотно оборонялся, но до конца первого тайма в створ не попадал. Зато перед перерывом дважды огорчил Ллориса.

В обоих случаях в центре внимания оказалась бригада Майка Дина — того самого арбитра, который прыгал на месте во время гола «Тоттенхэма» «Арсеналу» несколько лет назад. Человека, который всегда в прошлом сезоне показывал соперникам «шпор» красные карточки.

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В субботу выяснилось, что Дин поддерживает совсем не «Тоттенхэм». На 35-й минуте арбитр назначил штрафной за более чем сомнительный фол Дэвисона Санчеса на Алексисе, и с этого «стандарта» Езил навесил точно на голову Мустафи, залезшего в офсайд. Немецкого защитника прозевали Дайер с Фертонгеном — болельщики «Тоттенхэма» в этот момент вспомнили, что Алдервейрелд выбыл на пару месяцев.

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Во втором голе «Арсенала» помощник Дина вновь допустил ошибку — он не заметил, как теперь уже Ляказетт оказался в положении «вне игры». Француз получил мяч, влетел в штрафную и подарил гол Алексису Санчесу. Чилиец радовался так, будто у него нет никаких разногласий с Венгером и с некоторыми игроками. И будто не он хотел и хочет уйти в «Манчестер Сити».

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Во втором тайме Покеттино предсказуемо выпустил Сон Хын Мина и Льоренте, а Венгер ответил логичной заменой Ляказетта на опорника Кокелена. Страшно это говорить, но тренер «Арсенала» наконец-то переиграл коллегу из топ-6. Лондонцы часто либо играют вничью, либо уступают своим конкурентам, причем претензии именно к Венгеру. Но тут — Покеттино раздавлен. «У нас есть хорошая возможность доказать, что мы сильнее «Тоттенхэма», — говорил француз перед дерби. Доказали.

Арсенал 2:0
Первый тайм: 2:0
Тоттенхэм Хотспур
18.11.2017, 15:30 основной раунд: 12-й тур Emirates Stadium
Главные тренеры
Арсен Венгер Маурисио Покеттино
Голы
36′ Шкодран Мустафи (М. Езил) 20
41′ Алексис Санчес (А. Ляказетт) 7
Составы
Петр Чех 33
Лоран Косьельни 6
73′ Начо Монреаль 18
48′ Шкодран Мустафи 20
Эктор Бельерин 24
Сеад Колашинац 31
Аарон Рэмси 8
32′ Гранит Джака 29
38′ Алексис Санчес 7
84′ Месут Езил 11
Алекс Ивоби 17
73′ Александр Ляказетт 9
Франсис Кокелен 34
1 Юго Ллорис
5 Ян Фертонген
6 Давинсон Санчес
15 Эрик Дайер
2 Киран Триппьер
33 Бен Дэйвис
17 Мусса Сиссоко
23 Кристиан Эриксен
19 Мусса Дембеле 62′
29 Харри Уинкс
20 Деле Алли 75′
7 Сон Хын Мин
10 Харри Кейн 75′ 50′
18 Фернандо Льоренте
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 14
5 Удары в створ 4
7 Угловые 4
11 Фолы 16
8 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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