Венгера снова любят. «Арсенал» выиграл у «Тоттенхэма»

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Дерби северного Лондона — это серьезно. Владельцы столичных пабов на время матчей даже традиционно устраивают акции для посетителей. Но только для тех, кто болеет за их любимые клубы. Вот идентичные объявления у лондонских баров: на одном болельщикам «Арсенала» предоставляют 50-процентную скидку на все, а фанатов «Тоттенхэма» грубо посылают, на другом — наоборот.

На поле «шпоры» давно уже не дают своим врагам никаких скидок. До субботы «Арсенал» не мог выиграть у «Тоттенхэма» в шести матчах премьер-лиги подряд, а Харри Кейн лично забивал в пяти последних дерби. Несколько лет назад, когда английского нападающего называли one-season wonder (что-то вроде «игрок-однодневка»), болельщики «Арсенала» любили распевать во время матчей «Кейн — один из нас». Одно время он действительно занимался в академии «канониров» и был запечатлен в их футболке.

Сейчас уже Кейн для «Арсенала» — «один из них». Форвард забивает и забивает, в том числе за сборную Англии, а Алли с Эриксеном его дополняют. Лидер сборной Дании на неделе вывел свою команду на чемпионат мира, а Деле на предматчевой тренировке показал, что при случае может встать в ворота.

Однако в первом тайме зажигало другое трио. Арсен Венгер снова сыграл по схеме 3−4−2−1, но на этот раз выпустил Ляказетта в основе. Это важно, потому что в предыдущем матче с «Манчестер Сити» француз остался в запасе, вышел во втором тайме и забил. Болельщики «Арсенала» недоумевали, как может нападающий за 50 миллионов евро пролететь мимо стартового состава.

Венгер одумался, и в дерби Ляказетт принес пользу «канонирам». Как и Езил с Алексисом Санчесом, которые в этом сезоне постоянно подвергаются критике. Хозяева выдержали получасовой вялый напор «Тоттенхэма», в ходе которого Эриксен едва не попал в нижний угол ворот, а Кейну не дал прошить «девятку» Чех. «Арсенал» грамотно оборонялся, но до конца первого тайма в створ не попадал. Зато перед перерывом дважды огорчил Ллориса.

В обоих случаях в центре внимания оказалась бригада Майка Дина — того самого арбитра, который прыгал на месте во время гола «Тоттенхэма» «Арсеналу» несколько лет назад. Человека, который всегда в прошлом сезоне показывал соперникам «шпор» красные карточки.

В субботу выяснилось, что Дин поддерживает совсем не «Тоттенхэм». На 35-й минуте арбитр назначил штрафной за более чем сомнительный фол Дэвисона Санчеса на Алексисе, и с этого «стандарта» Езил навесил точно на голову Мустафи, залезшего в офсайд. Немецкого защитника прозевали Дайер с Фертонгеном — болельщики «Тоттенхэма» в этот момент вспомнили, что Алдервейрелд выбыл на пару месяцев.

Во втором голе «Арсенала» помощник Дина вновь допустил ошибку — он не заметил, как теперь уже Ляказетт оказался в положении «вне игры». Француз получил мяч, влетел в штрафную и подарил гол Алексису Санчесу. Чилиец радовался так, будто у него нет никаких разногласий с Венгером и с некоторыми игроками. И будто не он хотел и хочет уйти в «Манчестер Сити».