Футболисты БАТЭ вышли на первое место в чемпионате Беларуси, минское «Динамо» второе, «Шахтер» идет третьим

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Борисовчане неудачно начали домашнюю встречу с гродненским «Неманом», пропустив гол на 13-й минуте после того, как Валерий Жуковский реализовал пенальти. Только во второй половине встречи борисовчане сумели полностью захватить инициативу. Сначала Николай Сигневич сравнял счет, затем Виталий Родионов в довольно спорной ситуации забил второй гол, а последнюю точку поставил лучший бомбардир первенства Михаил Гордейчук — 3:1. Для Гордейчука это 18-й мяч в нынешнем чемпионате страны.

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Минские динамовцы не без труда одолели земляков из клуба «Крумкачы» с минимальным счетом 1:0.

В Солигорске теперь уже бывший лидер турнира «Шахтер» крайне неудачно провел поединок против жодинского «Торпедо-БелАЗа», уступив со счетом 1:2. Торпедовцы сравнялись по очкам с брестским «Динамо», которое не сумело переиграть у себя дома гостей из «Городеи» — ничья 1:1. Футболисты «Витебска» на выезде взяли верх над «Слуцком» со счетом 3:2.

Внизу турнирной таблицы продолжается борьба за сохранение прописки в высшей лиге в следующем сезоне. Футболисты «Ислочи» сумели вырвать победу в домашнем матче с могилевским «Днепром» 1:0 и обеспечили себе место в элите. На предпоследней позиции осталась мозырская «Славия», неожиданно уступившая на своем поле покидающему высшую лигу новополоцкому «Нафтану» — 1:2. Футболисты «Минска» также у себя дома проиграли «Гомелю» со счетом 0:2 и вместе с «Крумкачамi» продолжают сражение за место в элитном дивизионе.

Положение команд перед 30-м туром:

1. БАТЭ — 67 очков (разница мячей — 58−16),

2. «Динамо» (Минск) — 65 (42−14),

3. «Шахтер» — 65 (51−19),

4. «Динамо» (Брест) — 48 (46−26),

5. «Торпедо-БелАЗ» — 48 (41−27),

6. «Неман» — 46 (39−31),

7. «Витебск» — 43 (34−34),

8. «Слуцк» — 43 (30−34),

9. «Городея» — 37 (34−32),

10. «Гомель» — 35 (24−24),

11. «Днепр» — 25 (27−48),

12. «Ислочь» — 24 (25−45),

13. «Минск» — 23 (18−37),

14. «Крумкачы» — 22 (24−46),

15. «Славия» — 20 (26−48),

16. «Нафтан» — 13 (17−55).