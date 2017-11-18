Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Гомель» «всухую» переиграл «Минск»
«Гомель» одержал победу над «Минском» в выездном матче 29-го тура национального чемпионата — 2:0.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
«Гомель» одержал победу над «Минском» в выездном матче 29-го тура национального чемпионата — 2:0.
МИНСК — ГОМЕЛЬ — 0:2
Минск. Стадион ФК «Минск». Судьи — С. Лобацевич, К. Пакулин, Ю. Хомченко (все — Витебск).
МИНСК: Чесновский — Кулинич, Русак, Луцевич, Мягков — Бессмертный, Громыко (Николаевич, 77), Бахар (Васильев, 59), Евдокимов (к) — Шевченко (Казанцев, 79), Чович. Запасные: Пришивалко, Лукашевич, Никулин, Концедайлов.
ГОМЕЛЬ: Ковалев — Сазонович, Юденков (к), Концевой, Айдов, Пыско — Батищев (Рожков, 83), Соро, Рожок (Ситко, 67), Тесак (Дао, 78) — Афоаква. Запасные: Аснин, Теслюк, Елезаренко, Жесткин.
ГОЛЫ: 0:1 — Тесак (19). 0:2 — Тесак (71).