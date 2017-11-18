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16:29 (мск), источник: Прессбол

«Гомель» «всухую» переиграл «Минск»

«Гомель» одержал победу над «Минском» в выездном матче 29-го тура национального чемпионата — 2:0.

МИНСК — ГОМЕЛЬ — 0:2

Минск. Стадион ФК «Минск». Судьи — С. Лобацевич, К. Пакулин, Ю. Хомченко (все — Витебск).

МИНСК: Чесновский — Кулинич, Русак, Луцевич, Мягков — Бессмертный, Громыко (Николаевич, 77), Бахар (Васильев, 59), Евдокимов (к) — Шевченко (Казанцев, 79), Чович. Запасные: Пришивалко, Лукашевич, Никулин, Концедайлов.

ГОМЕЛЬ: Ковалев — Сазонович, Юденков (к), Концевой, Айдов, Пыско — Батищев (Рожков, 83), Соро, Рожок (Ситко, 67), Тесак (Дао, 78) — Афоаква. Запасные: Аснин, Теслюк, Елезаренко, Жесткин.

ГОЛЫ: 0:1 — Тесак (19). 0:2 — Тесак (71).

Гомель
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