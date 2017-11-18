Слуцкий назвал слухами информацию о возможном назначении на пост директора «Челси»

В начале ноября Майкл Эменало покинул пост технического директора «Челси» по собственному желанию.
Британское издание The Telegraph сообщило, что Слуцкий может занять освободившийся пост в «Челси».
«Это очень смешно, конечно, эта информация — слух, — сказал Слуцкий. — Я всю жизнь работал профессиональным тренером, а не директором или кем-то еще. Мне нравится моя работа, другая деятельность мне неинтересна».
Слуцкий возглавил «Халл» в июне 2017 года, став первым российским тренером в Англии. «Халл», выступающий в сезоне-2017/18 в чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии, занимает 20-е место (из 25) с 16 очками после 16 проведенных матчей.