Слуцкий назвал слухами информацию о возможном назначении на пост директора «Челси»

Леонид Слуцкий: Не осознавал, что в «Халле» будет так тяжело

«Это очень смешно, конечно, эта информация — слух, — сказал Слуцкий. — Я всю жизнь работал профессиональным тренером, а не директором или кем-то еще. Мне нравится моя работа, другая деятельность мне неинтересна».