Бывший игрок двух казахстанских клубов умер во время любительского матча

16 ноября во время игры в футбол Чумейко почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался. Ему было 63 года.

Воспитанник оренбургского футбола Чумейко в последние годы работал в родном городе, возглавляя детско-юношескую школу. На профессиональном уровне бывший полузащитник провел около 300 матчей и выступал в основном за клубы из низших российских лиг.

В 1990-х Чумейко провел два сезона в Казахстане. В 1993 году он забил 10 голов в 33 матчах высшей лиги за «Карачаганак» из Аксая (Западно-Казахстанская область) — тогда команда заняла 23-е место и 25 команд, а вылетали сразу девять клубов. В 1995 году Чумейко отличился четыре раза в девяти играх уже первой лиги за «Ферро» из «Актобе». Оба клуба вскоре прекратили свое существование на профессиональном уровне.

После завершения карьеры Чумейко был также директором «Газовика», который в 2016 году переименован в «Оренбург». Под его руководством клуб впервые в своей истории становился призером второго дивизиона.