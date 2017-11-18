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13:50 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший игрок двух казахстанских клубов умер во время любительского матча

Бывший футболист Игорь Чумейко ушел из жизни во время любительского матча. Об этом сообщает официальный сайт «Оренбурга».

16 ноября во время игры в футбол Чумейко почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался. Ему было 63 года.

Воспитанник оренбургского футбола Чумейко в последние годы работал в родном городе, возглавляя детско-юношескую школу. На профессиональном уровне бывший полузащитник провел около 300 матчей и выступал в основном за клубы из низших российских лиг.

В 1990-х Чумейко провел два сезона в Казахстане. В 1993 году он забил 10 голов в 33 матчах высшей лиги за «Карачаганак» из Аксая (Западно-Казахстанская область) — тогда команда заняла 23-е место и 25 команд, а вылетали сразу девять клубов. В 1995 году Чумейко отличился четыре раза в девяти играх уже первой лиги за «Ферро» из «Актобе». Оба клуба вскоре прекратили свое существование на профессиональном уровне.

После завершения карьеры Чумейко был также директором «Газовика», который в 2016 году переименован в «Оренбург». Под его руководством клуб впервые в своей истории становился призером второго дивизиона.

Сегодняшний матч «Оренбурга» против «Факела» в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ) начнется с минуты молчания в память о Чумейко.

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