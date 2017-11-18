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12:24 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Российский бизнесмен Усманов намерен купить бельгийский ФК «Андерлехт» за €80 млн

ТАСС, 18 ноября. Российский бизнесмен Алишер Усманов заинтересован в приобретении бельгийского футбольного клуба «Андерлехт», сумма потенциальной сделки оценивается в €80 млн. Об этом сообщает бельгийская газета Het Laatste Nieuws.

Источник: РИА "Новости"

Издание отмечает, что на покупку клуба также претендуют бельгийские предприниматели Пол Гейзенс и Воутер Вандерхауте, которые действуют совместно. Представители клуба уже провели переговоры с обеими сторонами на этой неделе и должны объявить о своем решении в ближайшее время. Также сообщается, что и Усманов, и Гейзенс с Вандерхауте предлагают нынешнему президенту и владельцу акций «Андерлехта» Роджеру Ванден Стоку остаться у руля команды в течение ближайших лет, а также сохранить за собой четверть акций клуба, которые позволят участвовать в управлении командой.

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Усманов является владельцем 30,04% акций английского футбольного клуба «Арсенал», ранее сообщалось, что он пытался выкупить мажоритарный пакет акций у американского предпринимателя Стэна Кронке (его доля — 67%), однако стороны не пришли к соглашению.

«Андерлехт» был основан в 1908 году, клуб является самой титулованной командой в Бельгии (34 титула чемпиона страны, девять побед в Кубке Бельгии и 13 — в Суперкубке). Кроме того, «Андерлехт» является обладателем Кубка УЕФА (нынешнее название — Лига Европы) и двукратным — Суперкубка УЕФА. В текущем розыгрыше чемпионата Бельгии клуб идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 25 очков в 14 встречах.

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