СМИ: Российский бизнесмен Усманов намерен купить бельгийский ФК «Андерлехт» за €80 млн

Издание отмечает, что на покупку клуба также претендуют бельгийские предприниматели Пол Гейзенс и Воутер Вандерхауте, которые действуют совместно. Представители клуба уже провели переговоры с обеими сторонами на этой неделе и должны объявить о своем решении в ближайшее время. Также сообщается, что и Усманов, и Гейзенс с Вандерхауте предлагают нынешнему президенту и владельцу акций «Андерлехта» Роджеру Ванден Стоку остаться у руля команды в течение ближайших лет, а также сохранить за собой четверть акций клуба, которые позволят участвовать в управлении командой.