Футболист сборной Узбекистана продолжит карьеру в Казахстане
Форвард узбекской «Бухары» Иван Нагаев решил продолжить карьеру в казахстанской
Форвард узбекской «Бухары» Иван Нагаев решил продолжить карьеру в казахстанской
Нападающий сборной Узбекистана оповестил свой клуб об уходе и желании выступать в Казахстане. При этом «Бухара» уже нашла замену своему ведущему форварду в лице
На Ивана Нагаева претендовали сразу несколько клубов КПЛ, в числе которых были «Кайсар» и «Ордабасы». Ожидается, что 28-летний футболист прибудет в Казахстан в ближайшее время и подпишет контракт с одной из наших команд.
В течение практически всей своей карьеры Нагаев выступал на родине, защищая цвета наманганского «Навбахора», бекабадского «Металлурга», самаркандского «Динамо», ташкентского «Локомотива» и «Бухары».
В сезоне-2017 футболист провел 26 матчей, забил десять голов. Всего за карьеру провел 129 матчей в чемпионате Узбекистана и отличился 43 раза. Проходил просмотр в итальянской «Парме» несколько лет назад. Также в одном сезоне защищал цвета «Аль-Кадисии» из Кувейта. За сборную Узбекистана отыграл восемь встреч.