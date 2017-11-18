Футболист сборной Узбекистана продолжит карьеру в Казахстане

Нападающий сборной Узбекистана оповестил свой клуб об уходе и желании выступать в Казахстане. При этом «Бухара» уже нашла замену своему ведущему форварду в лице экс-игрока «Актобе» и «Ордабасы» Александра Гейнриха.

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На Ивана Нагаева претендовали сразу несколько клубов КПЛ, в числе которых были «Кайсар» и «Ордабасы». Ожидается, что 28-летний футболист прибудет в Казахстан в ближайшее время и подпишет контракт с одной из наших команд.

В течение практически всей своей карьеры Нагаев выступал на родине, защищая цвета наманганского «Навбахора», бекабадского «Металлурга», самаркандского «Динамо», ташкентского «Локомотива» и «Бухары».