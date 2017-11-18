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10:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Неймар сбежал из своего пятиэтажного особняка в Париже

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар покинул свой пятиэтажный особняк в пригороде Парижа Ивелине. Об этом сообщает Le Parisien.

Источник: Reuters

По информации источника, бразилец принял такое решение из соображений безопасности. Около дома регулярно собирались любопытные фанаты, некоторые из которых сумели проникнуть на территорию особняка. Неймар уже переехал в новый дом в том же районе.

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Форвард проживал в особняке вместе с некоторыми членами семьи и близкими друзьями. Общая площадь строения — 1 тысяча квадратных метров.

16 ноября сообщалось, что Неймар в слезах просил президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу не продавать его в ПСЖ. В итоге трансфер состоялся, каталонцы получили за своего форварда 222 миллиона евро. По информации СМИ, бразилец несчастлив в своем новом клубе, потому что скучает по отцу и матери. Также он не сумел наладить отношения с партнерами, которые недовольны особым положением Неймара.

Форвард желает покинуть ПСЖ и готов рассмотреть предложения «Барселоны» и мадридского «Реала».

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