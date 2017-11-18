Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Крис Коулмэн покинул сборную Уэльса по футболу и возглавил «Сандерленд»
МОСКВА, 18 ноя —
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МОСКВА, 18 ноя —
Коулмэн возглавлял сборную Уэльса с 2012 года. Под руководством 47-летнего специалиста валлийцы впервые в истории пробились в финальную часть чемпионата Европы и дошли до полуфинала турнира, прошедшего в 2016 году во Франции, но не смогли отобраться на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.
«Сандерленд», покинувший английскую