Крис Коулмэн покинул сборную Уэльса по футболу и возглавил «Сандерленд»

Коулмэн возглавлял сборную Уэльса с 2012 года. Под руководством 47-летнего специалиста валлийцы впервые в истории пробились в финальную часть чемпионата Европы и дошли до полуфинала турнира, прошедшего в 2016 году во Франции, но не смогли отобраться на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.