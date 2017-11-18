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10:17 (мск), источник: Р-Спорт

Крис Коулмэн покинул сборную Уэльса по футболу и возглавил «Сандерленд»

МОСКВА, 18 ноя — Р-Спорт. Крис Коулмэн ушел в отставку с поста главного тренера сборной Уэльса по футболу и возглавил английский «Сандерленд», выступающий в Championship (второй дивизион чемпионата Англии), сообщает агентство Франс Пресс.

Источник: РИА "Новости"

Коулмэн возглавлял сборную Уэльса с 2012 года. Под руководством 47-летнего специалиста валлийцы впервые в истории пробились в финальную часть чемпионата Европы и дошли до полуфинала турнира, прошедшего в 2016 году во Франции, но не смогли отобраться на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

«Сандерленд», покинувший английскую премьер-лигу по итогам сезона-2016/17, после 16 туров замыкает турнирную таблицу Championship с 10 очками.

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